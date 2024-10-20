Какие фильмы снимались в Псковской области

Псковская область стала местом для съемок многих фильмов – как в советское время, так и после 1991 года. Причин для использования этих локаций в кадре множество – как выдающиеся исторические и архитектурные памятники в городах региона, так и уникальные красоты природы и деревень в сельской местности. Бонусом идет провинциальная неторопливость, которая органично ложилась в киноленты про быт, древность, войну, фантастику, да и других жанров. Подробнее о том, какие фильмы снимались на псковской земле и когда современные ленты оттуда ждать на экране, читайте на «ФедералПресс».

Где снимают кино в Псковской области

Жители Пскова, можно сказать, уже привыкли к тому, что в их городе проводят съемки кино. Из местных в эти картины часто набирают массовку. Нередко псковичи мелькают в кадрах фильмов Дмитрия Месхиева. Среди режиссеров он – рекордсмен по числу лент, снятых на Псковщине. У него шесть таких фильмов. Это:

«Американка»,

«Женская собственность»,

«Механическая сюита»,

«Свои»,

Батальонъ»,

«Стена».

Многие съемки проходят на территории Псковского кремля, который в городе называют Кромом.

Особым местом для киноделов в регионе является урочище Лосковское в Новоржевском районе, на берегу речки Сороти. Ее еще называют кинодеревней. Там, например, снимали ленту «Поцелуй бабочки». Недавно там закончились съемки многосерийного фильма «Казачок». Во время работы съемочной группы туристы не могли попасть в урочище Лосковское, так как режиссеру нужны были виды местной красивой природы с яблонями, смородиной, большими дубами, липами и красивой природой. Здесь снимали один из самых кассовых российских фильмов «Холоп».

А вот в знаменитом фильме Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» внимательные люди узнают город Остров. Под ним же снимали популярную комедию с Сергеем Безруковым и Дмитрием Дюжевым про приключения арестантов в детском лагере «Каникулы строгого режима».

Популярной локацией для съемок является псковский вокзал. Именно он мелькает в таких картинах, как «Второе дыхание: на рубеже атаки» и «Два капитана». В целом эти картины создавались в Пскове. По сути вторая из них и рассказывает про этот город, так как именно с него Вениамин Каверин списывал Энск.

В криминальном сериале «Литейный, 4» виднеется псковская Золотая Набережная, а также другие районы, которые в ленте выполняют функцию «криминально-маргинальных».

Псковские места можно увидеть и в других фильмах:

«9 рота»,

«В зоне особого внимания»,

«Свои»,

«Поп».

Какие фильмы о войне снимали в Псковской области

Псковская область часто выступает местом съемок военных фильмов. Возможно, помимо красоты локаций это связано с боевой славой региона.

На озере Жуково в 50 км от Пскова снимали знаменитую ленту о современных черных копателях, попавших во времена ВОВ, – «Мы из будущего». Также натурой для фильма выступило Лесное озеро в Гдовском районе. Палкинский район на кадрах отметился деревнями Ореховичи и Родовое. Там снимали госпитальные сцены.

Некоторые серии сериала «Диверсант» снимались в Струго-Красненском районе Псковщины.

Исторические фильмы, снятые в Псковской области

В Псковской области сняли знаменитый в «нулевые» фильм об Александре Невском – «Александр: Невская битва». Натурой для ленты стал Порховский район.

Картина про поражение французов в Отечественной войне 1812 года «Гусарская баллада» также обрела жизнь на Псковщине.

Сейчас в регионе снимают детективный художественный фильм «Красный шелк» о налаживании взаимоотношений СССР и КНР. Лента основана на реальных событиях. Во время съемок искусственный снег помог создать реалистичные зимние пейзажи в условиях сильной оттепели. Картина выйдет на экраны в 2025 году.

Отметим, что создатели фильмов, которые снимаются в Псковской области, смогут получить из регионального бюджета субсидию в 1 млн рублей. Условие – работа по созданию ленты в регионе должна была идти после 1 января 2024 года. Такие субсидии на данный момент получили два фильма: «Плакать нельзя» и «Я делаю шаг».