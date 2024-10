Japanese Breakfast представили саундтрек для сериала Marvel «Это все Агата»

Американская инди-поп-группа Japanese Breakfast впервые за долгое время поделилась песней The Ballad of the Witches' Road (Pop Version). Композиция стала музыкальной темой к мини-сериалу от Marvel «Это все Агата» (2024).

Продюсерами трека выступили Джек Антонофф, Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес.

Последний на сегодня альбом Japanese Breakfast «Jubilee» увидел свет три года назад, в 2021 году. Вслед за ним группа представила саундтрек к видеоигре Sable (2021). И в том же году Мишель Заунер, возглавляющая инди-поп-бэнд, выпустила свои мемуары Crying in H Mart.

Ранее рок-группа Linkin Park записала саундтрек ко второму сезону сериала «Аркейн» (2021-…).