Сериал «Сорвиголова: Рожденный заново» стартует 4 марта 2025 года

Компания Marvel назвала дату выхода сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Шоу про знаменитого адвоката-супергероя стартует 4 марта 2025 года. В первый сезон войдёт 13 эпизодов, они будут выходить еженедельно.

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Дату релиза назвали представители компании на выставке New York Comic Con 2024. На ивенте также показали дебютный тизер сериала, однако в общий доступ его до сих пор не опубликовали. Возможно, это произойдёт уже в ближайшие недели.

«Сорвиголова: Рождённый заново» — перезапуск и одновременно продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix. К главным ролям вернутся Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.