Какие сериалы покажут в октябре

26 октября на «Кинопоиске» состоится онлайн-премьера многосерийного фильма по мотивам романа «Преступление и наказание». В новой экранизации действие было перенесено в современный Санкт-Петербург. В октябре также состоялись релизы криминальной драмы «Эль Русо» о староверах в Аргентине и ситкома «Фантазёр» с Юрием Стояновым в главной роли. Помимо этого, в сети можно посмотреть документальный проект «Киборг» о жизни людей с роботизированными протезами, боевик «Амура» про борьбу с японской мафией и фантастический сериал «Подростки в космосе» о спасении планеты в 2054 году.

© кадр из сериала «Преступление и наказание»

«Киборг»

Участники этого документального проекта — люди с роботизированными протезами. На протяжении трёх серий они рассказывают, как проходили путь физической и психологической адаптации, а также выступают в роли наставников для людей, которые недавно столкнулись с подобным испытанием.

По мнению авторов ленты, показанные в «Киборге» герои доказывают, что в жизни нет ничего невозможного, — они смело мечтают и заряжают своим позитивом. Некоторые из них освоили вейкборд и прыгают с парашютом. Одним из участников проекта стал олимпийский чемпион Роман Костомаров.

В 2024 году «Киборг» получил награду на фестивале «Пилот» в номинации «Самый ожидаемый документальный сериал». Автор идеи — Людмила Арланова, продюсеры — Дмитрий Литвинов, Аркадий Фатеев и Макар Кожухов. Посмотреть ленту можно в онлайн-кинотеатре PREMIER.

«Фантазёр»

Пожилой инженер по имени Олег остаётся без работы после сокращения в компании. Поначалу он в отчаянии — ему кажется, что в его возрасте найти нормальную работу уже невозможно. Однако супруга убеждает Олега не опускать руки. Вместе они начинают искать способы заработать, примеряя на себя самые неожиданные профессии: от запуска собственной кулинарной фирмы до выгула чужих собак.

«Это комедийный сериал о жизни, вдохновении и храбрости. Об обычной семье, члены которой каждый день отваживаются изменить свою судьбу и впустить в неё новые приключения», — говорится в анонсе проекта.

Главные роли в комедии исполнили Юрий Стоянов и Ирина Розанова. Режиссёром ленты выступил Кирилл Васильев, известный по фильму «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» и сериалу «Галя, у нас отмена!». Первые эпизоды уже доступны для просмотра на платформе «Смотрим».

«Амура»

Главные герои нового сериала от KION — сёстры-близнецы Аня и Надя. В детстве они были очень близки, однако во взрослой жизни их дороги разошлись — Надя решила уехать в Японию, а Аня осталась в России и стала бойцом ММА.

Однажды Аня узнаёт, что Надя попала в беду. Чтобы помочь сестре, она едет в Японию. Вместе им предстоит бороться с японской мафией — якудза. Помогать девушкам в их неравной борьбе будет бывший парень Ани — Никита.

Обеих близняшек на экране воплотила Алёна Михайлова, а роль Никиты досталась Юрию Колокольникову. В картине также снялись японские артисты, которых озвучивала студия «Кубик в кубе». Съёмки проходили в России, Таиланде и Японии. Постановкой сериала занимался творческий тандем режиссёров Андрея Джунковского и Ильи Овсенева.

«Эль Русо»

События криминальной драмы разворачиваются в Аргентине, где с давних пор проживает большая община русских старообрядцев. Мальчик Илья из семьи староверов становится свидетелем убийства. Он единственный, кто может узнать преступника в лицо. Вместе со своей матерью Марией он отправляется в город, чтобы помочь полицейскому Павлу, который также оказывается русским эмигрантом.

Авторы ленты обещают зрителям захватывающий сюжет с любовной историей, криминальными разборками, убийствами и погонями. Режиссёром сериала выступил Сергей Мокрицкий, ранее снявший «Битву за Севастополь» и «Первый Оскар». Главная женская роль досталась Светлане Ивановой, полицейского сыграл Семён Серзин. В проекте также задействованы аргентинские актёры: Моро Ангилери, Мартин Салазар и Даминьян Гандучи.

По словам Мокрицкого, его давно интересовала история староверов и русской общины в Аргентине. Непосредственным толчком к созданию ленты стал просмотр знаменитого фильма Питера Уира «Свидетель», в котором рассказывается похожая история об амишах. Релиз «Эль Русо» состоялся в онлайн-кинотеатре PREMIER.

«Подростки в космосе»

По сюжету этой фантастической ленты в 2054 году Земля находится на грани экологической катастрофы. Чтобы спасти человечество, в космос необходимо отправить экспедицию. Её участникам предстоит добыть уникальное вещество, которое способно дать миру надежду на выживание. В опасный полёт могут отправиться лишь подростки — только им под силу выполнить это задание. Чтобы попасть в состав экспедиции, ребятам предстоит пройти строгий отбор — из 13 человек в космос полетят лишь шестеро.

Главные роли в проекте исполнили Денис Косиков, Аскар Ильясов, Святослав Рогожан, Лев Зулькарнаев и Софья Аржаных. Премьера шоу состоялась на сервисе Wink 3 октября.

«Преступление и наказание»

В новой интерпретации знаменитого романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание» действие было перенесено в наши дни, а старую процентщицу заменила «старуха-микрокредиторша». В остальном же сценарий повторяет оригинальный сюжет.

Родиона Раскольникова сыграл Иван Янковский, его друга Дмитрия Разумихина — Тихон Жизневский, Сонечку Мармеладову — Алёна Михайлова, а следователя Порфирия Петровича — Владимир Мишуков. Режиссёром сериала выступил Владимир Мирзоев («Внутри убийцы», «Топи»).

Съёмки картины проходили в Санкт-Петербурге, в том числе у так называемого дома Раскольникова на Гражданской улице. Релиз первых четырёх серий состоится на «Кинопоиске» 26 октября.