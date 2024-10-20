О чем снимают кино в Хакасии

Хакасский кинематограф пока не так известен как якутский, но уже успел заявить о себе. Фильм «ЧЕкаго» заработал в российском прокате более $200 тысяч, а его создатели стали настоящими звездами в республике. Сибирский продакшн «Ветер перемен» на этом не останавливается и призывает объединиться всех талантливых кинематографистов Сибири. Корреспондент RTVI Элиза Данте побывала в Хакасии и узнала, о чем снимают абаканское кино и при чем тут шаманы.

Хакасская новая волна

Из Москвы до Абакана лететь около пяти часов, что относительно немного для заядлых путешественников, но для тех, кому нужны кинотехника, актеры, декорации из столицы — путь все же неблизкий.

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Последние четыре года в Абакане формировалась особая прослойка людей, влюбленных в кино. В большинстве своём они самоучки, которые не оканчивали ни ВГИК, ни МШК, ни ньюйоркских киношкол, а учились на практике. Как и родоначальники французской новой волны, представители хакасского кинематографа просто «берут камеру и выходят на улицу». Их киностудия выросла на месте мебельного магазина, а все участники съемочного процесса попадали на площадку почти случайно. Может, конечно, духи их привели… но мы к этой теме еще вернемся.

Владислав Кафеев — генеральный продюсер и основатель продакшна «Ветер перемен». Он и был тем самым владельцем мебельного магазина, на месте которого появилась студия: из крохотной кладовки, служившей монтажной, за четыре года продакшн вырос до двух павильонов с большим количеством оборудования, кабинетами для сценаристов, монтажеров, продюсеров и даже стоянкой для гримвагена и костюмвагена.

Кафеев рассказывает, как однажды просто понял, что всю жизнь занимался бизнесом, а надо было искусством. Так он и начал собирать под одной крышей сибирских кинематографистов-самоучек, таких же, как сам, влюбленных в кино и горящих мечтой творить.

На данный момент «Ветер перемен» снял полнометражную криминальную драму «ЧЕкаго», документальный сериал «Книга степей», несколько короткометражек и магическую драму «Шаман», которая должна выйти в прокат зимой. Все эти фильмы сделали хакасских кинематографистов звездами в регионе, их знают во всей республике, с ними здороваются на улицах, а местные жители всё спрашивают, когда ждать новых историй.

Но Кафеев и его команда мечтают уже о новых высотах: они хотят построить под Абаканом киногород с большими павильонами, натурными декорациями, гостиницей для актеров и прочим. Кинематографисты полагают, что тогда к ним смогут приезжать съемочные команды со всей Сибири.

О чем снимают

Как и во многих регионах России, в Хакасии существуют свои мифы и легенды. В целом, хотя большинство жителей республики православные, многие верят в духов, причем считают присутствие чего-то магического обыденным, но все же относятся к нему с большим уважением. Например, отправляясь в путь или начиная какое-то дело, они обязательно проводят небольшой обряд кормления духов.

«Я и сам своего рода шаман», — шутит режиссер Михаил Мерзликин.

Не сильно веря в мистику, он все равно проводит перед съемками или экспедициями обряд сек-сек — делится пищей с духами гор, земли, небес и воды, приговаривая «алас», что значит «прими». Съемочная группа рассказывает, что пока режиссер не совершит обряд, работу лучше не начинать, ведь что-нибудь точно пойдет не так: то дождь зарядит, то техника начнет барахлить.

Мерзликин родился в хакасской деревне, где верили и в шаманов, и в обряды. Он же решил подойти к ситуации критически — поехать в Абакан, изучать историю и этнографию. В своих картинах режиссер рассуждает о шаманизме, демонологии и связи с предками, переосмысляя привычное отношение к сверхъестественному.

Его предпоследняя работа — камерная короткометражная лента «Хам Арах», где рассказывается о шамане, который отказался от своего дара. Герой попадает на очную ставку к демону Ирлик-хану, чтобы получить наказание за неуважение к духам Нижнего мира.

Новый фильм Мерзликина «Шаман» — полнометражная работа в духе магического реализма. Ее главный герой, тоже шаман, играет по всем правилам. Считается, что шаманы не вправе отказать тем, кто приходит к ним за помощью, о чем бы они ни попросили. Этот постулат и создает основной конфликт сюжета: люди просят у шамана то, что причинит им вред.

Мифы Хакасии как сюжетные завязки

Кинематографисты Хакасии вдохновляются местными легендами. Например, юрту из фильма «Шаман» строили по образцу тех, что стоят в заповеднике Казановка в долине Кюг, недалеко от Аскиза. Съёмки на натуре решили минимизировать, чтобы не заморозить всю группу, так как действие происходит зимой, а сибирские зимы не подходят для длительных съемок из-за мощного ветра и сорокаградусного мороза.

Кюг — место, где сложено немало легенд. Туристы приезжают в эти места, чтобы посмотреть на Белый камень Ах-Тас, который, по легенде, исполняет желания.

Этот камень — одно из хакасских мест силы. Предположительно, ему около четырех тысяч лет. Согласно поверью, рядом жили старик Апсах и старуха Иней, которые решили основать поселение, но никак не могли договориться, где именно. Они так сильно разругались, что оба превратились в камни по разные стороны долины. На месте их ссоры потомки якобы и поставили Ах-Тас.

В самом Аскизе есть места, которые еще больше интересуют кинематографистов — не живописными видами, а исключительными сюжетами.

В девяностых ходила городская легенда о местном полтергейсте. Жильцы одного из домов утверждали, что некий дух выбивает им окна, бросается камнями, запирает замки и преследует людей. Закончилась история тем, что дом якобы сгорел при загадочных обстоятельствах, а двое хозяев погибли. Местные утверждают, что во всем виноваты духи Нижнего мира, разгневанные тем, что дом был построен на древнем ритуальном кладбище.

Звучит все действительно как сюжет фильма, да еще и антураж девяностых все еще в моде. Правда, сценарий пока в работе, но такой хоррор хотелось бы посмотреть.

Неподалеку от этого места есть музей, главная достопримечательность которого — каменное изваяние, созданное во втором тысячелетии до нашей эры, Улуг Хуртуях тас. Его также называют «Каменной старухой» или «Плачущей женщиной», так как на камне видны вырезанные черты лица и контуры фигуры, держащей руки на животе. Далекие предки поклонялись ему как символу материнства (местные жители утверждают, что живот скульптуры пуст внутри).

В советские годы памятник решили перенести, чтобы уберечь от вандалов. Скульптуру перенесли в музей. Там, если верить местным легендам, возле нее каждое утро появлялась вода — до тех пор, пока в 2003 году изваяние не вернули на прежнее место, где защитили стеклянным куполом.

Такие легенды в Хакасии можно услышать всюду. Каждая из них со временем обрастает все новыми и новыми подробностями, отчего слушать их еще увлекательнее. Этот мистический материал становится благодатной почвой для творческого потенциала кинематографистов.

О шаманах

Магическое мышление в этих краях связано с кинематографом напрямую. Шаманом может стать только тот, кто не может жить без помощи людям и общения с духами. Если он захочет отказаться от своего дара, его замучает шаманская болезнь. Она может проявляться по-разному: одни мучаются депрессией, другие страдают от галлюцинаций, третьи заболевают в буквальном смысле — у них находят рак или язву. Мерзликин говорит, что без кино у него тоже начинается «шаманская болезнь»: если не будет снимать фильмы — всё, беда.

Своего «Шамана» он решил снять, вдохновившись историей Валерия Чебочакова (в фильме его играет Юрий Майнагашев). Предки Чебочакова тоже были шаманами. Он признается, что принял свое призвание не сразу — лишь когда ощутил шаманскую болезнь. Теперь же он — один из самых известных шаманов Хакасии, к нему приезжают за советом люди со всей страны.

Мерзликин советовался с прототипом своего главного героя на этапе написания сценария, чтобы лучше изобразить людей, которые приходят за исполнением желаний. Некоторых персонажей режиссер списал с жителей родной деревни, представляя, как могла бы сложиться их жизнь, если бы они обратились к шаману.

Где снимать

Природа Хакасии очень разнообразна: здесь есть и горы, и степи, и леса, и реки, и озера. А это для кино весьма ценно, так как не придется далеко выезжать в поисках нужных локаций. Действие «ЧЕкаго», например, начинается в небольшом сибирском городе, но потом герои постоянно перемещаются — и мы видим и Саяны, и окрестности Абакана, и вид на город с вершины Горы любви, и Саяно-Шушенскую ГЭС.

Интерьерные съёмки проходят в том самом павильоне бывшего мебельного магазина. Сейчас там стоит копия юрты шамана, а в соседней комнате обустроен «Нижний мир» — декорации для «Хам Арах». Их участники съемочной группы делают своими руками.

Как посмотреть

Продакшн «Ветер перемен» пока небольшой, но стремится расти. В сибирских киносетях его фильмы крутят и знают, а зрители даже требуют повторных показов. В Абакане не больше десяти кинотеатров, чей репертуар отличается от федеральных сетей и вполне способен вместить местное кино, на которое охотно пойдут люди.

Фильму «ЧЕкаго» благодаря поддержке сибирских зрителей удалось выйти на федеральный уровень: картину показывали по всей стране. Теперь команда надеется, что и «Шамана» захотят посмотреть жители разных регионов. Фильм отправили на кинофестиваль «Зимний». Если он пройдет отбор, то его премьера состоится в московском «Художественном».

Это магическая история, в которой много личного отношения Мерзликина к волшебству, его воспоминаний о деревенском детстве. Картина, вероятно, придется по вкусу многим зрителям — особенно тем, кто верит в магию.