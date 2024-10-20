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Шаманы, духи и бытовая магия: о чем снимают кино в Хакасии

Хакасский кинематограф пока не так известен как якутский, но уже успел заявить о себе. Фильм «ЧЕкаго» заработал в российском прокате более $200 тысяч, а его создатели стали настоящими звездами в республике. Сибирский продакшн «Ветер перемен» на этом не останавливается и призывает объединиться всех талантливых кинематографистов Сибири. Корреспондент RTVI Элиза Данте побывала в Хакасии и узнала, о чем снимают абаканское кино и при чем тут шаманы.

О чем снимают кино в Хакасии
© globallookpress.com

Хакасская новая волна

Из Москвы до Абакана лететь около пяти часов, что относительно немного для заядлых путешественников, но для тех, кому нужны кинотехника, актеры, декорации из столицы — путь все же неблизкий.

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Последние четыре года в Абакане формировалась особая прослойка людей, влюбленных в кино. В большинстве своём они самоучки, которые не оканчивали ни ВГИК, ни МШК, ни ньюйоркских киношкол, а учились на практике. Как и родоначальники французской новой волны, представители хакасского кинематографа просто «берут камеру и выходят на улицу». Их киностудия выросла на месте мебельного магазина, а все участники съемочного процесса попадали на площадку почти случайно. Может, конечно, духи их привели… но мы к этой теме еще вернемся.

Владислав Кафеев — генеральный продюсер и основатель продакшна «Ветер перемен». Он и был тем самым владельцем мебельного магазина, на месте которого появилась студия: из крохотной кладовки, служившей монтажной, за четыре года продакшн вырос до двух павильонов с большим количеством оборудования, кабинетами для сценаристов, монтажеров, продюсеров и даже стоянкой для гримвагена и костюмвагена.

Кафеев рассказывает, как однажды просто понял, что всю жизнь занимался бизнесом, а надо было искусством. Так он и начал собирать под одной крышей сибирских кинематографистов-самоучек, таких же, как сам, влюбленных в кино и горящих мечтой творить.

На данный момент «Ветер перемен» снял полнометражную криминальную драму «ЧЕкаго», документальный сериал «Книга степей», несколько короткометражек и магическую драму «Шаман», которая должна выйти в прокат зимой. Все эти фильмы сделали хакасских кинематографистов звездами в регионе, их знают во всей республике, с ними здороваются на улицах, а местные жители всё спрашивают, когда ждать новых историй.

Но Кафеев и его команда мечтают уже о новых высотах: они хотят построить под Абаканом киногород с большими павильонами, натурными декорациями, гостиницей для актеров и прочим. Кинематографисты полагают, что тогда к ним смогут приезжать съемочные команды со всей Сибири.

О чем снимают

Как и во многих регионах России, в Хакасии существуют свои мифы и легенды. В целом, хотя большинство жителей республики православные, многие верят в духов, причем считают присутствие чего-то магического обыденным, но все же относятся к нему с большим уважением. Например, отправляясь в путь или начиная какое-то дело, они обязательно проводят небольшой обряд кормления духов.

«Я и сам своего рода шаман», — шутит режиссер Михаил Мерзликин.

Не сильно веря в мистику, он все равно проводит перед съемками или экспедициями обряд сек-сек — делится пищей с духами гор, земли, небес и воды, приговаривая «алас», что значит «прими». Съемочная группа рассказывает, что пока режиссер не совершит обряд, работу лучше не начинать, ведь что-нибудь точно пойдет не так: то дождь зарядит, то техника начнет барахлить.

Мерзликин родился в хакасской деревне, где верили и в шаманов, и в обряды. Он же решил подойти к ситуации критически — поехать в Абакан, изучать историю и этнографию. В своих картинах режиссер рассуждает о шаманизме, демонологии и связи с предками, переосмысляя привычное отношение к сверхъестественному.

Его предпоследняя работа — камерная короткометражная лента «Хам Арах», где рассказывается о шамане, который отказался от своего дара. Герой попадает на очную ставку к демону Ирлик-хану, чтобы получить наказание за неуважение к духам Нижнего мира.

Новый фильм Мерзликина «Шаман» — полнометражная работа в духе магического реализма. Ее главный герой, тоже шаман, играет по всем правилам. Считается, что шаманы не вправе отказать тем, кто приходит к ним за помощью, о чем бы они ни попросили. Этот постулат и создает основной конфликт сюжета: люди просят у шамана то, что причинит им вред.

Мифы Хакасии как сюжетные завязки

Кинематографисты Хакасии вдохновляются местными легендами. Например, юрту из фильма «Шаман» строили по образцу тех, что стоят в заповеднике Казановка в долине Кюг, недалеко от Аскиза. Съёмки на натуре решили минимизировать, чтобы не заморозить всю группу, так как действие происходит зимой, а сибирские зимы не подходят для длительных съемок из-за мощного ветра и сорокаградусного мороза.

Кюг — место, где сложено немало легенд. Туристы приезжают в эти места, чтобы посмотреть на Белый камень Ах-Тас, который, по легенде, исполняет желания.

Этот камень — одно из хакасских мест силы. Предположительно, ему около четырех тысяч лет. Согласно поверью, рядом жили старик Апсах и старуха Иней, которые решили основать поселение, но никак не могли договориться, где именно. Они так сильно разругались, что оба превратились в камни по разные стороны долины. На месте их ссоры потомки якобы и поставили Ах-Тас.

В самом Аскизе есть места, которые еще больше интересуют кинематографистов — не живописными видами, а исключительными сюжетами.

В девяностых ходила городская легенда о местном полтергейсте. Жильцы одного из домов утверждали, что некий дух выбивает им окна, бросается камнями, запирает замки и преследует людей. Закончилась история тем, что дом якобы сгорел при загадочных обстоятельствах, а двое хозяев погибли. Местные утверждают, что во всем виноваты духи Нижнего мира, разгневанные тем, что дом был построен на древнем ритуальном кладбище.

Звучит все действительно как сюжет фильма, да еще и антураж девяностых все еще в моде. Правда, сценарий пока в работе, но такой хоррор хотелось бы посмотреть.

Неподалеку от этого места есть музей, главная достопримечательность которого — каменное изваяние, созданное во втором тысячелетии до нашей эры, Улуг Хуртуях тас. Его также называют «Каменной старухой» или «Плачущей женщиной», так как на камне видны вырезанные черты лица и контуры фигуры, держащей руки на животе. Далекие предки поклонялись ему как символу материнства (местные жители утверждают, что живот скульптуры пуст внутри).

В советские годы памятник решили перенести, чтобы уберечь от вандалов. Скульптуру перенесли в музей. Там, если верить местным легендам, возле нее каждое утро появлялась вода — до тех пор, пока в 2003 году изваяние не вернули на прежнее место, где защитили стеклянным куполом.

Такие легенды в Хакасии можно услышать всюду. Каждая из них со временем обрастает все новыми и новыми подробностями, отчего слушать их еще увлекательнее. Этот мистический материал становится благодатной почвой для творческого потенциала кинематографистов.

О шаманах

Магическое мышление в этих краях связано с кинематографом напрямую. Шаманом может стать только тот, кто не может жить без помощи людям и общения с духами. Если он захочет отказаться от своего дара, его замучает шаманская болезнь. Она может проявляться по-разному: одни мучаются депрессией, другие страдают от галлюцинаций, третьи заболевают в буквальном смысле — у них находят рак или язву. Мерзликин говорит, что без кино у него тоже начинается «шаманская болезнь»: если не будет снимать фильмы — всё, беда.

Своего «Шамана» он решил снять, вдохновившись историей Валерия Чебочакова (в фильме его играет Юрий Майнагашев). Предки Чебочакова тоже были шаманами. Он признается, что принял свое призвание не сразу — лишь когда ощутил шаманскую болезнь. Теперь же он — один из самых известных шаманов Хакасии, к нему приезжают за советом люди со всей страны.

Мерзликин советовался с прототипом своего главного героя на этапе написания сценария, чтобы лучше изобразить людей, которые приходят за исполнением желаний. Некоторых персонажей режиссер списал с жителей родной деревни, представляя, как могла бы сложиться их жизнь, если бы они обратились к шаману.

Где снимать

Природа Хакасии очень разнообразна: здесь есть и горы, и степи, и леса, и реки, и озера. А это для кино весьма ценно, так как не придется далеко выезжать в поисках нужных локаций. Действие «ЧЕкаго», например, начинается в небольшом сибирском городе, но потом герои постоянно перемещаются — и мы видим и Саяны, и окрестности Абакана, и вид на город с вершины Горы любви, и Саяно-Шушенскую ГЭС.

Интерьерные съёмки проходят в том самом павильоне бывшего мебельного магазина. Сейчас там стоит копия юрты шамана, а в соседней комнате обустроен «Нижний мир» — декорации для «Хам Арах». Их участники съемочной группы делают своими руками.

Как посмотреть

Продакшн «Ветер перемен» пока небольшой, но стремится расти. В сибирских киносетях его фильмы крутят и знают, а зрители даже требуют повторных показов. В Абакане не больше десяти кинотеатров, чей репертуар отличается от федеральных сетей и вполне способен вместить местное кино, на которое охотно пойдут люди.

Фильму «ЧЕкаго» благодаря поддержке сибирских зрителей удалось выйти на федеральный уровень: картину показывали по всей стране. Теперь команда надеется, что и «Шамана» захотят посмотреть жители разных регионов. Фильм отправили на кинофестиваль «Зимний». Если он пройдет отбор, то его премьера состоится в московском «Художественном».

Это магическая история, в которой много личного отношения Мерзликина к волшебству, его воспоминаний о деревенском детстве. Картина, вероятно, придется по вкусу многим зрителям — особенно тем, кто верит в магию.