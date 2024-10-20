Фильм «Руки вверх!» вновь возглавит прокат

Картина «Руки вверх!» про одноименную российскую музыкальную группу идет в прокате уже вторую неделю. В первые выходные лента показала удачные сборы. Ее уже назвали одним из лучших релизов 2024 года. При этом специалисты пророчат ей миллиардные сборы в российском прокате.

ДОЙДЕТ ДО МИЛЛИАРДА?

По данным портала «Кinobusiness.com», фильм про популярную музыкальную группу «Руки вверх!» по состоянию на 19 октября собрал в прокате в России и СНГ более 427,4 млн рублей. Субботние сборы ленты на этой неделе составили свыше 72 млн рублей. По прогнозам издания «Бюллетень кинопрокатчика», за текущий уик-энд с 17 по 20 октября лента может заработать 150 млн рублей. При этом в четверг 17 октября картина вновь возглавила прокат, заработав 19,6 млн рублей.

Фильм «Руки вверх!» вышел в российский прокат 10 октября и собрал в день премьеры почти 28,5 млн рублей. Так, в первый уик-энд лента режиссера Аскара Узабаева получила почти 230 млн рублей, по подсчетам «Кinobusiness.com».

После стартового успеха специалисты сразу окрестили фильм «одним из лучших релизов года». После успеха в первый уик-энд лента стала восьмой среди релизов 2024 года и лучшей с момента выхода на экраны в середине апреля фильма-миллиардера «Сто лет тому вперед».

На фоне стартового успеха «Руки вверх!» в кино председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в интервью НСН заметил, что фильм может собрать в российском прокате миллиард рублей, если продержится в топе еще несколько недель.

«Фильм зрителю понравился, отзывы более чем положительные. Если в четверг (10 октября – прим. НСН) большого потока зрителей на него не наблюдалось, то с пятницы-субботы (11-12 октября – прим. НСН) стало хорошо работать сарафанное радио, а к воскресенью (13 октября – прим. НСН) фильм достиг, как минимум, 70-80% своего потенциала. Мы ставим эстимейт, что он вполне может достигнуть одного миллиарда рублей, если будет держаться в топе хотя бы еще пару недель. Надежда на этот фильм у нас есть», - предположил он.

В свою очередь член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с НСН заявил, что миллиардных сборов может и не быть, но «Руки вверх!» в кино, по мнению специалиста, смогут заработать больше «Тура с Иванушками».

«Конечно, ставки индустрии на "Руки вверх!" достаточно высоки, потому что эту музыку любят те, кто рос и в 1990-е, и в нулевые. Сейчас подростки с удовольствием слушают эти песни. Я уверен, что они составят заметную часть аудитории этого фильма. Но вот у "Иванушек", к сожалению, не получилось, хотя их песни любят многие. Это грустный кейс, и сам по себе факт выхода проекта на базе узнаваемой группы и ее музыкального наследия не гарантирует большую кассу. Надеемся, что "Руки вверх!" исправят существенный недобор по кассе, который был у "Тура с Иванушками"», - сказал он.

О ФИЛЬМЕ И «РУКАХ»

Фильм «Руки вверх!» рассказывает о реальной истории создания группы. В ленте много автобиографичных моментов самого основателя группы музыканта Сергея Жукова. В картине правдиво показана сцена с созданием названия коллектива, знакомства исполнителя со своей будущей женой, съемки клипа на песню «Лишь о тебе мечтая». В ленте даже воссоздано видеообращение певца к фанатам из больницы с призывали молиться за него. Сам Жуков называет новый фильм «историей о золушке мужского пола».

«Это новое понимание про то, кто такой Сергей Жуков. И насколько непросто сейчас стоять перед вами. До этого было 28 лет каторжного труда. Меня с золотой ложечки никто не кормил. Мы придумали большую, интересную, приключенческую, детективную историю. Поэтому с самой первой секунды фильма люди будут переживать как на любом блокбастере», - поделился музыкант со спецкором НСН на премии МУЗ-ТВ.

Продюсерами ленты выступили Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Тимур Вайнштейн, Сергей Жуков и другие. Роли в фильме исполнили Влад Прохоров, Илья Русь, Валентина Ляпина, а также коллега Жукова по группе музыкант Алексей Потехин, жена фронтмена «Руки вверх!» Регина Бурд и их сын Энджел Жуков. Мальчик исполнил роль певца в детстве.

Сам Жуков не раз признавался в эфирах телепередач, что во время съемок фильма «ловил глюк», так как видел себя в детстве и в молодости на площадке. Энджел действительно очень похож на Сергея в детстве.

Ранее исполнитель роли Сергея Жукова в фильме «Руки вверх!», актер Влад Прохоров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал о подробностях съемок в ленте и назвал главный совет фронтмена коллектива.