24 октября в прокат выйдет мультфильм «Моя чудная семейка»

Мультфильм о девочке из семьи волшебников стартует в российском прокате к конце октября. Авторы проекта утверждают, что их история отличается от большинства популярных сюжетов.

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Бетти – главная героиня повествования. Она ничем не отличается от миллионов сверстников. Она ходит в школу, общается с друзьями и играет на скрипке в музыкальной группе, получая от занятия большое удовольствие. У такой девочки должна быть обычная семья, но тут-то и начинаются сюрпризы: мама и папа Бетти – настоящие волшебники, брат регулярно проводит магические эксперименты, а собака спокойно разговаривает с людьми, ничуть этого не стесняясь. Иными словами, в семье Бетти у всех есть волшебные способности, кроме самой героини. Всё сильнее разочаровываясь в себе и своём будущем, девочка вдруг узнает, что злой колдун угрожает погубить весь мир, и остановить его может только она. Ей предстоит найти спрятанные ноты старинной песни – музыка подскажет, как спасти человечество.

«Моя чудная семейка» – не первый анимационный опыт режиссёра Марка Граваса. Ранее он работал над такими мультсериалами, как «Yakkity Yak», «Удивительные животные», а также над мультфильмом «Каспер: Школа страха» о знаменитом маленьком привидении.