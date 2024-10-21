На медиаплатформе «Смотрим»! вышел детектив «Овчарка»

17 октября подписчики медиаплатформы «Смотрим» получили доступ к многосерийному детективу «Овчарка». Главные роли исполняют Елена Подкаминская, Владислав Абашин, Иван Мулин, Антон Батырев, Андрей Иванов и другие.

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Майора управления собственной безопасности полиции Анастасию Нестерову (Елена Подкаминская) за преданность делу и мертвую хватку коллеги прозвали Овчаркой. Череда драматичных событий приводит к тому, что ее начальник Олег Ребров (Владислав Абашин), с которым Анастасию в прошлом связывают не только деловые отношения, отправляет Нестерову в командировку в российскую глубинку. В провинциальном городке в ходе сложной игры майор Нестерова оказывается под прицелом тайной преступной группировки… А еще ее ждут новый дерзкий напарник Воробьёв (Иван Мулин), новый начальник Ершов (Андрей Иванов) и новое несвоевременное чувство к одному мужчине (Антон Батырев).

Режиссер Дмитрий Черкасов рассказал: