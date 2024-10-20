В Москве показали сказочный приключенческий фильм «Огниво»

В столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера семейного приключенческого фильма «Огниво» режиссера Александра Войтинского, пишет РИА Новости.

По сюжету картины в сказочном царстве солдат находит волшебное огниво и освобождают запертую в нем девочку Дашу. Ее заколдовал злой чародей. Для того, чтобы спасти девочку, солдату предстоит отправиться в смертельно опасное путешествие.

Главные роли исполнили Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум и другие актеры. В широкий прокат фильм выйдет 24 октября.

Ранее в Мурманской области стартовали съемки нового фильма «Король и Шут. Навсегда». Картина расскажет о борьбе Горшка и Князя против Некроманта в сказочном мире, сообщает «Радиоточка НСН».