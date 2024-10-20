СТС покажет сериал «Бедные Абрамовичи»

Телевизионная премьера сериала «Бедные Абрамовичи» стартует 21 октября 2024 года на СТС. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли многосерийной комедии режиссера Ильи Фарфеля исполнили Гера Сандлер, Семен Стругачев, Денис Котов, Павел Майков, Анна Банщикова, Ирина Чипиженко, Дмитрий Лысенков, Евгения Вайс, Нина Дворжецкая, Лев Малишава и другие.

© кадр из сериала «Бедные Абрамовичи»

В центре сюжета большая московская еврейская семья, живущая совершенно светской жизнью, пока однажды в главу семейства Борю (Сандлер) не попадает молния, и в результате этого происшествия является призрак его предка Хаима (Стругачев). От него Боря узнает, что на семью наложено проклятие, а чтобы его снять, надо стать максимально ортодоксальными евреями. Родные уверены, что дольше двух недель Боря не продержится, да и сами не горят желанием соблюдать традиции предков. Сын главного героя Давид (Котов) и вовсе предпочел бы скрыть свое происхождение: он влюблен в дочь бывшего однокашника отца Павла Воронова (Майков) - одного из главных криминальных авторитетов города, да еще и отцовского кредитора (которому Боря задолжал столько, что за ним охотятся коллекторы).

Онлайн-премьера «Бедных Абрамовичей» состоялась на Start осенью 2023 года. Читайте рецензию на сериал на сайте «ИнтерМедиа».