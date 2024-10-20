На выставке к юбилею «Мосфильма» представили костюмы из 11 картин

Костюмы из 11 известных фильмов, таких как "Ирония судьбы", "Москва слезам не верит", "Зеркало", "Бриллиантовая рука" и других, представлены на выставке "Мосфильм. Мы и кино", которая открылась в Музее художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова в Архангельске. Как рассказал ТАСС координатор ЦСИ (Центра социальных инноваций в сфере культуры) "Архангельск", соорганизатор выставки Владислав Дреко, экспозиция посвящена 100-летию киноконцерна.

Выставочный проект дополнен коллекцией живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, предметов быта, мебели из собрания Государственного музейного объединения "Художественная культура Русского Севера". Для создания атмосферы эпохи в одном из залов размещен даже автомобиль ГАЗ-24 "Волга".

"К столетию легендарный киностудии мы привезли в Архангельск 11 реальных костюмов из шедевров кинематографа: "Бриллиантовая рука", "Москва слезам не верит" и прочие фильмы и любимые персонажи, - сказал Дреко. - Но это не просто выставка, мы решили сделать исследовательский проект. Не просто показать костюмы, как музейные экспонаты, а показать, как они связаны с жизнью человека, с нашей повседневностью, поэтому они дополняются другими объектами: картинами, скульптурами, зеркалами, предметами быта".

Авторы выставки постарались воссоздать ощущение времени 1960-80-х годов, когда создавались самые известные ленты студии через цитаты, видеоинсталляции, старые фотографии, газетные публикации, картины, например, с видами Москвы тех лет. Здесь же воспоминания жителей Архангельска о том, какие тогда были кинотеатры, сейчас в городе остался единственный действующий кинотеатр, который был построен именно как место для показа фильмов на широком экране.

Что касается костюмов, то каждый представлен так, чтобы максимально передать образ персонажа.

"Вот из картины "Табор уходит в небо" ярчайшее платье главной героини, оно в фильме в танце, и наша задача была, чтобы платье не просто висело, а воспроизводило танец", - добавил собеседник агентства.

В рамках выставки будут проводиться кинопоказы, творческие встречи, лекции, экскурсии, концерты и многое другое. Она будет работать до середины декабря.