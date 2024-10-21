Фильм «Руки Вверх!» второй раз возглавил кинопрокат России

По данным издания Kinobusiness, фильм «Руки Вверх!», рассказывающий об истории легендарной российской группы Сергея Жукова, второй раз подряд возглавил кинопрокат России за минувшие выходные.

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За уикенд лента про группу собрала 186,5 млн рублей, а общая сумма сборов уже составила более 480 млн рублей.

На втором месте в топе по сборам за прошедший уикенд оказался фильм ужасов «Ужасающий 3», сумевший собрать 87,8 млн рублей. Третью строчку заняла картина «Граф Монте-Кристо» — ей удалось собрать 62,1 млн рублей. Следом идут лента «Анора», собравшая 55,3 млн рублей, и картина «Субстанция», которой покорились 55,2 млн рублей.