Мистический хоррор «Улыбка 2» возглавил мировой прокат

Продолжение хита 2022 года – мистический фильм ужасов «Улыбка 2» стал лидером мирового проката, собрав в дебютный уикенд $46 млн. Эту сумму в равной степени поделили домашний и международный прокаты – по $26 млн, что практически полностью повторяет результат первой части, заработавшей в итоге $217 млн.

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Бюджет «Улыбки 2» составляет $28 млн, так что за окупаемость можно не беспокоится.

В ограниченный домашний прокат вышли «Время жить» с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью, а также нашумевшая «Анора» Шона Бейкера с Юрой Борисовым.

У первого в активе $4,1 млн, у второго $0,5 млн. В данном случае оба результата очень хорошие, так как «Время жить» еще расширит количество кинотеатров, а «Анора» претендует на оскаравскую гонку и поэтому должна быть показана на большом экране.

Кассовая катастрофа «Джокера 2» продолжается. У $190-миллионного блокбастера мировые сборы составили $192 млн. Сиквел Warner Bros. с бюджетом в 200 млн долларов и близко не приблизится к этим доходам к моменту выхода из кинотеатров.

Мультфильм «Дикий робот» от Universal и DreamWorks собрал $196 млн по всему миру. Несмотря на то, что он уже доступен в цифровом формате, зрители все равно хотят посмотреть его в кино.