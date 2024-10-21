Майк Флэнаган рассказал о новой части «Изгоняющего дьявола»

С июня этого года известно, что новую часть «Изгоняющего дьявола» снимет Майк Флэнаган. В недавнем интервью он рассказал, какой будет его лента.

© Чемпионат.com

По словам Флэнагана, «Изгоняющий дьявола» станет самым страшным фильмом в его карьере. По крайней мере, такую цель перед собой Флэнаган поставил сам.

Флэнаган известен постановкой фильмов «Отсутствие», «Окулус», «Тишина», «Сомния», «Уиджи. Проклятие доски дьявола» и «Игра Джеральда». Ещё он снял сериалы «Призраки дома на холме», «Клуб полуночников», «Призраки усадьбы Блай» и другие проекты.

Лента выйдет в прокат 13 марта 2026 года. Проектом, как и прошлой частью, займутся Blumhouse и Universal Pictures.