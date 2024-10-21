Когда выйдет фильм «‎Баба Яга спасает Новый год»

Сегодня представили постер и тизер-трейлер нового сказочного фильма для всей семьи "Баба Яга спасает Новый год". Лента - сиквел успешной картины "Баба Яга спасает мир". В этот раз режиссеры картины Армен Ананикян и Карен Захаров создадут на экране новогоднюю сказку, в которой есть место чуду и волшебству. В этой части силам добра предстоит объединиться, чтобы спасти Новый год от ловушек Снежной королевы. В широкий прокат фильм выйдет 12 декабря 2024 года.

© Российская Газета

Роль Бабы Яги в этом фильме, как и в первом, исполнила актриса Людмила Артемьева. К актерскому составу присоединились: Сергей Никоненко в роли Деда Мороза и Юлия Такшина - в роли Снежной Королевы. В фильме также снимались Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Сергей Степин, Артем Ткаченко, Роман Постовалов, Алексей Сошин, Ксения Гусева, Софья Шуткина и Евгений Михеев.

Тизер-трейлер к фильму "Баба Яга спасает Новый год"

Краткий синопсис фильма таков: в канун Нового Года мальчик Юра вместе со своим отцом приходит на праздничную ярмарку, где участвует в состязании и невольно освобождает из долгого заточения Снежную Королеву. Вернувшись в современный мир, она решает не только отомстить заклятому другу - Деду Морозу, лишившему ее свободы тысячу лет назад, но и придумывает коварный план - заморозить весь мир. Для этой цели она похищает мальчика и увозит его в свое ледяное королевство. Чтобы помешать ее козням и спасти не только Юру, но и всю планету, Деду Морозу понадобится помощь волшебницы Бабы Яги, Ивана Царевича, Марьи-искусницы и других магических существ.