В Белоруссии возобновили доступ к онлайн-кинотеатру Okko

Доступ к сайту онлайн-кинотеатра Okko возобновили в Белоруссии. Об этом сообщили в министерстве информации страны.

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«Мининформ возобновил доступ к оkko. tv. Соответствующее решение... принято в связи с устранением владельцем... нарушения, послужившего основанием для ограничения доступа», — указали в ведомстве.

Ранее белорусские власти ограничили доступ к сайту онлайн-кинотеатра в связи с нарушением закона о СМИ в части размещения запрещенной информации, направленной на пропаганду жестокости. О мерах объявили 1 октября, напоминает RT.