Над сценарием фильма по игре Dead by Daylight активно работают

Глава кинокомпании Blumhouse Productions Джейсон Блум рассказал, что в данный момент ведётся активная работа над сценарием экранизации популярной хоррор-игры Dead by Daylight.

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По словам Блума, авторы активно трудятся над сюжетом картины, однако этот процесс может быть очень длительным. Джейсон отметил, что сценарий могут завершить либо через год, либо через пять лет: всё зависит от его качества и насыщения деталями.

«Это может занять пять лет, может и год. Знать наверняка невозможно. Ты в любом случае не сможешь снять фильм, пока сценарий не будет правильным».

Вместе с Blumhouse Productions над лентой трудится и кинокомпания Atomic Monster.