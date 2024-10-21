Черная комедия «Грипп богатых» официально выйдет в России

Как стало известно из базы данных «Бюллетеня кинопрокатчика», фильм «Грипп богатых» официально выйдет в России. Премьера чёрной комедии в стране намечена на 10 апреля 2025 года, прокатчиком станет «Экспонента».

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«Грипп богатых» — комедийная драма, рассказывающая о смертельном вирусе, поражающем только состоятельных людей. Узнав об этом, богачи пытаются избавиться от своих денег, однако никто не собирается им в этом помогать.

Главную роль в проекте сыграла Мэри Элизабет Уинстэд, звезда «Скотта Пилигримма против всех». Режиссёром ленты выступил Гальдер Гастелу-Уррутия, известный по дилогии «Платформа» от Netflix.