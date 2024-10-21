Документальный фильм «Кресты» выходит в российском онлайн-кинотеатре

"Кресты" - первый российский документальный фильм, который купил Netflix в 2020 году, - выйдет 24 октября 2024 года в онлайн-кинотеатре Kion.

© Кадр из фильма "Кресты"

Картина "Кресты" рассказывает об одной из старейших тюрем России, расположенной в центре Санкт-Петербурга. Революционеры, инженеры, генералы, писатели, поэты, ученые, воры, серийные убийцы - за почти 130-летнюю историю тюрьмы в ее стенах побывали тысячи людей. В "Крестах" отбывали наказание маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, художник Казимир Малевич, поэт Иосиф Бродский, актер Георгий Жжёнов и многие другие.

"Кресты" были созданы в 2020 году студией "Остров" по заказу телеканала "Россия" и стали первым российским документальным фильмом, который был приобретен Netflix в том же году - с тех пор он был доступен для просмотра только на этой платформе. С 2022 года "Кресты" также стал доступен на медиаплатформе "Смотрим".

"Кресты" - первый фильм из цикла "История российских тюрем", в который также вошли документальные фильмы "Владимирский централ" и "Бутырка". Два эти фильма входят в линейку KION Originals и доступны в онлайн-кинотеатре. В ближайшее время они также станут доступны на медиаплатформе "Смотрим".

«Фильм "Кресты" стал первым в цикле "История российских тюрем". В первую очередь, это исторический цикл, который позволяет показать зрителю разные периоды, которые происходили с нашей страной. Но также мы показываем, как живут по ту сторону свободы в наши дни - и рассказываем не только про судьбы осужденных, но и сотрудников. В фильме "Кресты" нам удалось запечатлеть уникальное событие - масштабный переезд из старого здания тюрьмы в новое. Это историческое событие, уходящая натура и редкая режиссерская удача», - поделилась режиссер фильма и креативный продюсер неигрового контента онлайн-кинотеатра Kion Ангелина Ашман.

Кстати

Фильм "Кресты" признан лучшим полнометражным фильмом на Открытом фестивале документального кино "Россия", а также отмечен на международных фестивалях Near Nazareth Film Festival (Израиль) и 36th Warsaw Film Festival (Польша).