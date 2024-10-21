О чем будет новый сезон сериала «Тонкий вкус»

В новом сезоне документального сериала о гастрономии в России "Тонкий вкус" - четыре эпизода, каждый из которых посвящен одному ресторану. Мастера высокой кухни Петербурга Дмитрий Блинов (Duoband), Артем и Алексей Гребенщиковы (BoBo), Анна Рязанская ("Сад") и Валерия Скуратова (ЕМ) расскажут о поисках новых вкусов, работе в лучших ресторанах мира и влиянии на их творчество Петербурга.

© Российская Газета

В съемках проекта приняли участие предприниматели, эксперты индустрии и люди искусства.

Среди них ресторатор и создатель ресторана ЕМ Эдуард Мурадян, партнер ресторанной группы Duoband Ренат Маликов, российский рок-музыкант и гитарист группы "КИНО" Юрий Каспарян, шеф-повар Harvest и Frantsuza Bistrot Иван Фролухин, ученик братьев Гребенщиковых и победитель EuroSkills Graz 2021 Герман Афанасьев, художник Артем Брюхов, главный тренер ФК "Зенит" и совладелец ресторана "Сад" Сергей Семак, ресторанные критики Анна Коварская и Борис Критик, а также главный редактор сайта Собака.ru Михаил Стацюк.

Герои вспоминают о первых проектах и становлении индустрии, рассуждают о традициях и трендах, о международных рейтингах и признании.

Прямая речь

Максим Кузьмин, шоураннер и продюсер:

«Большая идея сериала - это изучение гастрофеноменов России. Если в первом сезоне мы исследовали мишленовских шефов Московской сцены, то во втором мы меняем оптику на целый уникальный и самобытный город - Санкт-Петербург, где начинались российская высокая кухня, первые шефс-тейбл и инди-группировки рестораторов, которые показали, как сделать так, чтобы "высокое" стало массовым и доступным».

© Российская Газета

Мария Эм, режиссер:

«Санкт-Петербург - город с уникальной атмосферой и удивительными людьми. Этот проект стал для меня возможностью выразить благодарность этому прекрасному месту и людям, которые наполняют нашу жизнь красотой и поражают своими гастрономическими открытиями. Работа с героями этого сезона была настоящим удовольствием, ведь у каждого из них есть своя особенная история, заслуживающая внимания. Я бы хотела, чтобы как можно больше людей узнало, что высокая кухня, на самом деле, имеет намного большее значение, чем кажется на первый взгляд».

Кстати

В ноябре 2023 года Кинопоиск представил первый сезон документального проекта "Тонкий вкус", главными героями которого стали шеф-повара Евгений Викентьев (Beluga), Анатолий Казаков (Selfie), Георгий Троян ("Северяне") и Андрей Шмаков (SAVVA).