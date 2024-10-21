Кто сыграет в комедии «Пожить как люди»

Актер из Иркутска Ян Цапник принимает участие в съемках многосерийной комедии «Пожить как люди». Премьера картины намечена на будущий год, рассказали в пресс-службе ТНТ.

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«Идея сериала возникла почти десять лет назад, и сценарий несколько раз переписывался полностью. Неизменной оставалась главная мысль: что будет делать маргинальная семья из неблагополучного района, когда поселится в доме миллиардера? Как далеко они зайдут, притворяясь "людьми из высшего общества?" Испортят ли героев деньги, или дадут шанс на новую и правильную жизнь? Эти мысли мы заложили и в названии. Ведь "пожить как люди" — это не только про красивую и богатую жизнь. А ещё и про то, как при этом оставаться людьми», — поделился генеральный продюсер Роман Атанесян.

До этого Ян Цапник за свою карьеру успел принять участие в более чем 235 картинах, в том числе «Полярный», «Триггер», «Гоголь. Вий». В сериале задействованы и другие известные артисты:

Филипп Ершов

Кузьма Сапрыкин

Ника Вигель

Анна Ардова

Алексей Шевченков

Наталья Бардо,

Никита Тарасов.

«Пожить как люди» состоит из 17 серий, продолжительность каждой – 22 минуты.

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