В Петербурге показали фильм-концерт «‎Жванецкий»‎

В программе "Специальных показов" 34-го кинофестиваля "Послание к человеку", который сейчас проходит в Санкт-Петербурге, состоялась премьера в Северной столице нового документального фильма-концерта "Жванецкий". Напомним, что самый первый показ картины состоялся в Москве, в августе этого года, на фестивале Original+Doc, где "РГ" выступает генеральным информационным партнером.

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Представить картину в Санкт-Петербург приехали художественный руководитель проекта Евгений Гришковец, жена писателя, креативный продюсер фильма Наталья Жванецкая, композитор Николай Щеглов и продюсер Дмитрий Щербанов. Режиссер фильма Вадим Плохотников - житель Санкт-Петербурга, для него это был первый кинофестиваль, на котором демонстрируют его фильм, и поддержать дебютанта пришла большая группа поддержки.

Во время показа "Жванецкий" оправдал свой жанр - документальный фильм-концерт - после исполнения популярных миниатюр писателя-сатирика известными актерами аплодисменты каждый раз раздавались не только на экране, но и в зале. Конечно, в фильме говорится и о Санкт-Петербурге - одном из любимых городов Жванецкого, там он когда-то начинал, переехав в Северную столицу из родной Одессы, и каждый раз туда возвращался - приезжал по несколько раз в год.

После показа состоялась сессия вопросов и ответов, которая доставила удовольствие всем присутствующим. Напомним, что в картине произведения Михаила Жванецкого читают Павел Деревянко, Илья Соболев, Сергей Маковецкий, Станислав Дужников, Владимир Вдовиченков и другие. Своими воспоминаниями делится Юрий Стоянов. В фильме звучат и произведения, которые раньше не были представлены широкой публике. Разрешение на прочтение дала жена писателя.