Объявлена программа 18-ого Большого фестиваля мультфильмов

18-й Большой фестиваль мультфильмов (БФМ) пройдет с 25 октября по 5 ноября 2024 года в Москве. В программе в московских кинотеатрах будут показаны более 400 мультфильмов из 26 стран: полнометражные фильмы, тематические программы и короткометражная анимация для взрослых и детей.

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Также в рамках фестиваля планируется фабрика мультфильмов, в рамках которой режиссеры, художники и сценаристы проведут мастер-классы для детей и взрослых по анимации, Ночь анимации (нон-стоп лучших зарубежных короткометражных мультфильмов в киноцентре «Октябрь»), вечер анимационных клипов (27 октября), лекции, творческие встречи и многое другое. В том числе 2 ноября в Третьяковской галерее состоится лекция Юрия Норштейна, посвященная этике и эстетике в мультипликации.

Фестиваль откроется в кинотеатре «Октябрь» фильмом «Шторм» одного из самых известных китайских независимых режиссеров Яна Чжигана. События фильма происходит в волшебном древнем Китае, полном опасных магических существ. «Шторм» — это история о приключениях малыша Маньтоу и бедняка-воришки Дагуцзи, которым предстоит преодолеть трудности волшебного древнего Китая, полного опасных магических существ.

В рамках фестиваля состоятся также премьеры полнометражных анимационных фильмов «Лес чудес» (Франция, Люксембург), «На светлой стороне» (Китай), «Дикая семейка» (Швейцария, Франция, Бельгия), «Феферле» (режиссер Алиса Хает, Германия), «Новогодние истории зверушек» (Франция, Германия), «Жарко, ты испортишь ребенка» (режиссеры Велко и Миливой Попович, Хорватия, Франция), «Лола и шумовое пианино» (режиссер Аугусто Зановелло, Франция, Польша, Швейцария), «Ода парфюму» (режиссер Максим Литвинов, Россия), «Смерть и пылесос» (Россия), «Лисапет» (Сергей Меринов, Россия) и др.

Церемония награждения и показ фильмов-победителей состоится 5 ноября в кинотеатре «Иллюзион».

Онлайн-версия фестиваля пройдет с 8 по 17 ноября и будет доступна по абонементу на всей территории России.