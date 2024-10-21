Российские кинотеатры назвали сборы «Ужасающего» феерией

Роман Исаев заявил НСН, что на фильме сработал хороший «сарафан», в кино пришла не только молодежная аудитория.

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Американский фильм ужасов «Ужасающий 3» продолжает бить рекорды в России, индустрия не ожидала таких сборов от картины, которая привлекла не только молодежь, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с НСН.

Биографический фильм «Руки вверх!» об одноименной группе продолжает лидировать в прокате РФ и СНГ: за минувшие четыре дня он собрал еще 183,6 млн рублей, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино. Стартовавшая в четверг американская «Анора» с российскими актерами лишь третья: 55 млн рублей за выходные. Его обошел американский фильм ужасов «Ужасающий 3» (80 млн). В прошлые выходные картина собрала 67,7 млн рублей. Исаев назвал сборы «Ужасающего» феноменом.

«Россияне всегда любили фильмы ужасов, продолжают их любить и сейчас, особенно это касается молодежной аудитории. То, что происходит с "Ужасающим", это какой-то очень интересный кейс. Это определенная кассовая феерия, от этого фильма таких цифр индустрия не ждала. О многом говорит то, как он ярко стартовал на первом уикенде на фоне выхода крупного проекта "Руки вверх!", куда пошла большая часть аудитории. "Ужасающий" продолжил разгоняться и дальше, это необычная история, сопоставимая с "Собирателем душ" с Николасом Кейджем, который выходил в августе. Это ситуация, когда ужастик привлекает не только узкую аудиторию тинейджеров и зрителей от 20 до 25 лет. На фильм идет очень хороший "сарафан", аудитория расширяется. Все это дало такие потрясающие цифры "Ужасающему". Это очень интересный кейс для нашей киноиндустрии», - рассказал он.

Ранее психолог Олеся Кирасова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнула, что около 70% людей, предпочитающих жанр ужасы, более слабы в эмоциональном плане, чем те, кто не любит этот жанр.