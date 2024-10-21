Представлена программа кинофестиваля «РеАнимания»

В Армении проходит XVI международный фестиваль художественных и анимационных фильмов «РеАнимания». В программе – более 250 конкурсных работ, мероприятие объединило сотни режиссеров из разных стран.

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Оценивать киноработы будут известные в индустрии продюсеры, художники-аниматоры и режиссеры. В программе в основном фильмы, уже представленные на международных киноплощадках, например, в Каннах. Конкурс открыл анимационный фильм «Течение» от латвийского режиссера-мультипликатора. Это история о компании животных, которые пытаются выжить в период всемирного потопа. Картина не содержит слов, лишь образы, мимику и жесты животных. Он номинирован на премию «Оскар».

«Самое главное – за 16 лет зритель начал по-иному понимать и видеть анимационное кино. Что касается нас, мы смогли из просто кинофестиваля превратиться в фестиваль анимационного рынка. Мы развили несколько площадок и не хотим останавливаться на этом. В ближайшем будущем мы планируем создать международную академию анимационного кино в Армении», – отметил основатель фестиваля Вреж Касуни.

В течение недели на творческих площадках пройдут мастер-классы и творческие встречи. Также откроется художественная выставка комиксов.