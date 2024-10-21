Дмитрий Брекоткин сыграет женскую роль в новом сезоне «Мама будет против»

Продолжение сериала «Мама будет против» стартует на СТС 5 ноября 2024 года. В новых сериях к Дмитрию Брекоткину, Роману Постовалову, Ксении Корневой и Сергею Ершову присоединится Андрей Рожков, который сыграет бабушку главной героини Наташи.

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По сюжету Николай (Постовалов) поселился у Натальи (Ксения Корнева), что раздражает её маму Тамару Игоревну (Брекоткин). Безработный парень хочет задобрить пенсионерку, поэтому с помощью будущего тестя Сергея Геннадьевича (Ершов) и друга Дани (Михаил Тарабукин) открывает пирожковую, которую периодически защищает то от слишком правильной инспекторши (Илана), то от бывшего босса. Проблем мало не бывает, как и родственников: к Николаю приезжает мама Марина (Эвелина Блёданс), а к Наташе — бабушка Анна Фёдоровна (Андрей Рожков). Теперь у Тамары Игоревны больше соперников, а значит, ещё больше желания победить в этой беспощадной битве.

«После первого сезона мне писали: "Тамара Игоревна — это же вылитая твоя мама!" Понятно, что они не про характер, видимо, поймали что-то знакомое в мимике, жестах, которые я неосознанно взял от мамы, — признаётся Дмитрий Брекоткин. — На самом деле в первом сезоне по накалу страстей мы достаточно высоко подняли планку, теперь концентрация яда повысилась, плотность огня увеличилась».

Кроме эмоциональных сцен, актёров ждали и необычные перевоплощения: Роман Постовалов стал арабским шейхом, Дмитрий Брекоткин примерил корону и образ Елизаветы II, Сергей Ершов — короля, а Ксения Корнева и Эвелина Блёданс — сари.

Эфир в 19.00.