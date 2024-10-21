Фоменко считает, что фильм про Черенкова был снят высокотехнологично

Фильм о бывшем игроке московского "Спартака" Федоре Черенкове "Федя. Народный футболист" был снят с использованием высоких технологий. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказал заслуженный артист России Николай Фоменко, который исполнил роль бывшего главного тренера сборной СССР Константина Бескова.

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Премьера фильма о Черенкова "Федя. Народный футболист" состоится 28 октября, в широкий прокат кинокартина выйдет 31 октября.

«‎Поздравляю с премьерой нашей кинокартины, мне кажется, что мы сделали хорошую и очень важную работу, - сказал Фоменко. - Сказать по совести, конечно, перед началом работы опасений было много. Снимать фильм про "Спартак" - дело серьезное в нашей стране, шаг влево, шаг вправо - смерть. Много интересного было на съемках, они были сделаны очень круто с точки зрения технологий. Мы снимаем фильм о людях, время которых безвозвратно ушло. Сегодня как никогда важно это напомнить, что бывают другие человеческие ценности».

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«‎Я играю Константина Ивановича Бескова, дело было непростое, потому что его многие еще помнят. Он привнес новое направление в отечественном футболе. Трудно говорить, как я справился, но я старался. Трудно было быть, с одной стороны, похожим, а с другой - привнести что-то свое. Мне не довелось с ним общаться, в отличие от Феди Черенкова. С ним мне доводилось даже сыграть в начале 1990-х годов. Это был потрясающий человек, взрослый великий футболист, у которого за спиной огромное количество побед. Был таким ребенком, смотрел на нас так, словно мы сошли с небес. Он был удивительным человеком», - добавил Фоменко.

Черенков - рекордсмен по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994). Дважды Черенкова признавали лучшим футболистом страны (1983, 1989). За сборную СССР он провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призером Олимпийских игр. Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.