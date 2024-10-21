Как осуществлялся подбор актера на главную роль в «Феде. Народный футболист»

Подбор актера на роль бывшего футболиста московского "Спартака" Федора Черенкова подбирался так, чтобы исполнитель мог точно передать характер игрока. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал режиссер фильма Николай Акелькин.

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Премьера фильма про Черенкова "Федя. Народный футболист" состоится 28 октября, в широкий прокат кинокартина выйдет 31 октября. Главную роль исполняет Станислав Румянцев, он играет Черенкова.

«‎Что касается съемочного процесса и замыслов, нам удалось воплотить сценарий, то, что задумывали, получилось, фильм не транспортировался, - сказал Акелькин. - Задача была снять про человека - Федора Черенкова, это было сложно. Мы говорили с Сергеем Юрьевичем Родионовым, близким другом Федора Федоровича, он говорил, что не завидует нам, потому что Федор человечески сакральная фигура. Мы работали с любовью и очень бережно, не было желания менять характер Федора Федоровича для драматургии. Подбор актеров осуществлялся, чтобы передать внутренний мир, не столько чтобы актер был похож, а внутренний - скромного, застенчивого, "маленького человека", который оказался большим»‎.

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«‎Тот парень с нашего двора, которого мы видим, в быту скромный и застенчивый, на поле творил историю, болельщики заклятых соперников его любили, его уважают и уважали в ЦСКА, "Динамо" и "Зените". В фильме много футбола, но футбол - те обстоятельства, в которых живет наш герой. Футбол постарались снять красиво, первые зрители, игроки сборной России, сказали, что футбол снят так, как они до этого не видели»‎, - добавил Акелькин.

Черенков - рекордсмен по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994). Дважды Черенкова признавали лучшим футболистом страны (1983, 1989). За сборную СССР он провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призером Олимпийских игр. Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.