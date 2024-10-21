Почему люди выстраивались в очередь на африканское кино в Москве

Более 3 тысяч зрителей посетили Второй фестиваль африканской культуры "Африка. Вместе в будущее", который проходил в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи с 16 по 20 октября.

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Среди тех, кого привлекала афиша, было немало молодежи.

«Я здесь, потому что в программе действительно самые яркие фильмы, которые были сняты в Африке за последние годы, — говорит студентка РГГУ Анна, — причем большинство картин нельзя увидеть в интернете».

«А я давно хотела увидеть на большом экране африканский черно-белый шедевр "Мами Вата", этот фильм номинировали от Нигерии на "Оскар", и не зря, он очень красиво снят, и режиссеру Си Джей "Огненный" Обаси удалось, как мне кажется, то, что пытаются делать российские его коллеги - совместить фольклор с реальностью», — рассуждает еще одна студентка, на этот раз из ВГИКа, Наталья.

Всего в кинопрограмме фестиваля было представлено 11 фильмов, ленты абсолютно разных жанров и тем - от неистового абсурдистского боевика и глубокой военной драмы до фильма-катастрофы с инопланетянами в Марокко и острого политического триллера о журналистском расследовании. Бюджеты у фильмов также абсолютно разные - одна из картин, к примеру, была снята менее чем за 65 долларов. Подробнее об афише фестиваля "РГ" рассказывала накануне события.

«Полные залы на показах подтверждают, что африканское кино способно удивить, вдохновить и открыть новые грани искусства для широкой аудитории», — отметила директор фестиваля Анна Штиль.

Не без внимания зрителей осталась и публичная программа фестиваля. Лекции, дискуссии, паблик-токи… В частности, на нетворкинг-сессии "Кросс-медиа - контент России и Африки" обсудили перспективы сотрудничества России и стран Африки в области кино. Было представлено сразу несколько новых кинопроектов в разной стадии производства.

Режиссер Кмель Нтсама рассказал о своем новом фильме "Дамба", режиссер Муса Сене Абса анонсировал проект о Батлинг Сики - первом африканском чемпионе мира по боксу. Часть съемок предполагается провести в России. Кроме того, кинопродюсер Мила Григорьева рассказала о своем документальном фильме о жизни русских иммигрантов в Африке - "Чемодан с менталитетом", который будет состоять из четырех частей и исследовать влияние русской культуры за границей. Возможно, что все эти картины зрители увидят в Москве уже через год.