Что покажут в Минске на анимационном фестивале "Лiстапад"

Из почти восьми сотен заявок, представленных в этом году на анимационный конкурс XXX международного кинофестиваля "Лiстапад", его организаторы отобрали пятьдесят фильмов. Комментируя предстоящий формат фестиваля, который пройдет с 1 по 8 ноября, программный директор конкурса анимационного кино Константин Андрюшечкин пояснил репортерам, что все ленты "объединены в пять насыщенных сеансов".

Короткометражная анимация, по его словам, - "очень концентрированный вид искусства, который дает людям много эмоций". А поскольку в стране проходит Год качества, организаторы с особой тщательностью подошли к выбору кинолент.

"В программе будут представлены фильмы, которые участвовали в Каннском, Берлинском, Венецианском фестивалях", - добавил он.

Среди них фильм режиссера Аугусто Зановелло "Лола и шумовое пианино", который выиграл приз жюри на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси. Картина в технике кукольной анимации рассказывает о пятилетнем Саймоне, чувствительном к тихим, едва различимым звукам, и его сестре Лоле, которая решает создать шумовое пианино для общения с братом.

Кстати, две программы сформированы для детей, одна для подростков и две для взрослых. Он также уточнил, что первая программа называется "Детям. Короткие истории", в которую войдут мультфильмы для детей небольшой продолжительности. На нем будет показан фильм известного российского мультипликатора Алексея Алексеева "Книга рецептов", который будут участвовать в фестивале. Что же касается второй программы "Детям. Длинные истории", то в нее войдут всего четыре фильма, но они достаточно большие по хронометражу, пояснил Андрюшечкин.

Ребятам, в частности, будет показан анимационный фильм "Ксеньюшка", который рассказывает о жизни святой Ксении Петербургской. Его создала неоднократный призер "Золотого Витязя" и, наверное, самый известный режиссер-мультипликатор православного кино России Наталья Федченко. "Она тоже приедет к нам в гости", - отметил программный директор конкурса.

В сборник для юношества в этом году войдет фильм "Эхо", который принимал участие в конкурсной программе Каннского кинофестиваля, и анимационная картина "Миллион алых роз", автор которой завоевал призы Национальной российской анимационной кинопремии "Икар". А вот в программе "Только для взрослых" эксперт выделил победителя Шанхайского кинофестиваля в категории короткометражной анимации "Купить лошадь" и анимационную драму "Разбитое окно".

Что же касается состава жюри, то в него войдут "российский кинорежиссер-мультипликатор, аниматор-виртуоз, призер и участник международных конкурсов Рим Шарафутдинов, белорусский кинорежиссер-мультипликатор, доцент кафедры режиссуры кино и телевидения БГАИ Александр Ленкин, а также всемирно известный художник-постановщик анимационных фильмов, кинорежиссер и сценарист Такуми Тандзи", - сообщил Андрюшечкин, добавив, что гость согласился дать мастер-класс по художественной постановке.