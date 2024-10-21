XXII Международный фестиваль спортивного кино пройдет с 24 по 29 октября на площадках Москвы и Московской области при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Департамента спорта города Москвы. Зрителей ждут бесплатные показы конкурсных фильмов и творческие встречи с режиссерами и знаменитыми спортсменами, а МФСК представит легенда российского спорта Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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В программу фестиваля войдут более 50 документальных, игровых и анимационных фильмов кинематографистов из России, Армении, Боснии и Герцеговины, Кыргызстана, Казахстана, Сербии и Хорватии. Из России в фестивале примут участие Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Самара, Казань, Барнаул, Новосибирск, Тюмень, Смоленск и Южно-Сахалинск. Шесть полнометражных фильмов будут показаны на фестивале впервые.

— Наш фестиваль с 2003 года ежегодно объединяет кинематографистов разных стран и регионов России, чтобы развивать кино, посвященное спорту, воспитанию характера, стремлению к победе. И я вижу, какой огромный путь за эти два десятилетия проделало спортивное кино, особенно у нас, в России. Когда-то у нас доминировало документальное кино, позже российские режиссеры и сценаристы научились снимать яркие, динамичные художественные картины о победах наших героев-олимпийцев, — отметила президент фестиваля Ирина Роднина.

В состав международного жюри МФСК традиционно входят представители искусства, культуры, спорта, видные общественные деятели и СМИ. В этом году председателем жюри, которое определит победителей 12 номинированных фильмов и обладателей Гран-при, станет режиссер Наталья Бондарчук.

Творческое мероприятие «Эхо Киноежика» прошло в Музее Победы 6 октября. В кинозале «Жуков» встретились участники фестиваля «Киноежик» разных лет, их родители, друзья, а также педагогический и вожатский коллективы.