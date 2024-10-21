Пес из «Дэдпула и Росомахи» номинирован на «Оскар» для собак

Пегги, "Самый страшный пес Британии 2023 года", номинирована на Fido Award. Как поясняет сегодня Sky, информируя общественность о столь волнующем событии, Fido - это аналог премии "Оскар" для собак.

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Пегги стала вселенской звездой, сыграв с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в комикс-боевике 2024 года "Дэдпул и Росомаха". При бюджете в 200 000 000 долларов лента Шона Леви с "мясным" рейтингом R перевалила в мировом прокате за планку в 1 335 000 000 долларов.

По оценке канала, борьба за первенство на Fido "будет жесткой". Вручение премии состоится 23 февраля в Лондоне.

Пегги пять лет. Это визуально крайне впечатляющая помесь мопса и китайской хохлатой. В картине у нее образ Догпула - дебютная и пока единственная экранная роль причудливого создания, выглядящая как начало блестящей карьеры, определенно.