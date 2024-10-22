Анимационная картина «Оглянись»: чего от нее стоит ждать

31 октября в российском прокате стартует анимационная картина "Оглянись". Мы ознакомились с ней заранее и расскажем, чего от нее стоит ждать.

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Сюжетная завязка нехитрая. Две школьницы Фудзино и Кёмото рисуют мангу. Сначала по отдельности в школьную газету, потом, объединив усилия, публикуются в известном журнале. Дальше дружбе очень разных по характеру девочек суждено пройти ряд испытаний и трудностей, на чем, собственно, и строится вся проблематика сюжета.

Сразу стоит сделать ремарку, что "Оглянись" - это максимально жанровый продукт. По мере повествования никто не будет останавливаться и пояснять "мимокрокодилам", кто такие отаку и мангаки.

Проект даже не пытается метить в широкую аудиторию. Это - в зависимости от точки зрения - можно записать и в плюсы, и в минусы.

Аниме основано на одноименной манге Тацуки Фудзимото, наиболее известного по "Человеку-бензопиле".

Судя по всему, для него эта история очень личная, возможно, даже местами автобиографичная, но для зрителей, далеких от мира азиатских графических новелл, некоторые моменты после просмотра могут остаться непонятыми. Именно из-за отсутствия попыток дать чуть больше контекста.

Еще одна особенность - выбранный формат. В привычном понимании его сложно назвать полнометражным - длительность равна всего лишь 57 минутам.

Да, они в итоге получились очень сконцентрированными на события, без провисаний в динамике, но все же полчасика для более подробной обрисовки экспозиции были бы не лишними.

Тем удивительнее, что даже так создателям удалось развернуть сценарий, чтобы вызвать эмоциональный отклик в ключевых сценах у тех, кого поклонники восточной массовой культуры пренебрежительно называют нормисами.

Конечно, они бьют, по самым базовым и ключевым центрам эмпатии - боли от утраты близких, радости и беспечности юности, осуждения человеческой жестокости и т.д. Общему для людей из самых разных культур и сторон света. И этого вполне хватает, чтобы переживать и проникнуться персонажами.

На создание нужной атмосферы также настраивает саундтрек, преимущественно состоящий из партий классического пианино, и визуальное оформление, заметно меняющее стилистику в зависимости от демонстрируемых на экране событий.

В итоге оценку, которая хоть сколько-то бы могла претендовать на условную объективность, выставить очень сложно. Фанатам попкорновых блокбастеров явно не стоит тратить свои время и деньги на "Оглянись", в то время как для увлеченных художников, мечтателей, да и просто фанатов аниме лента может стать настоящим откровением и любимым проектом.

Оценка: 2,5 из 5.