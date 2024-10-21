Вышел трейлер перезапуска культового мультика «Клуб Винкс»

Итальянская анимационная студия Rainbow представила первый трейлер новой версии «Клуба Винкс» — легендарного детского мультсериала из 2000-х, который рассказывал о приключениях молодых подруг в школе фей и за её предалами.

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Ожидается, что новая версия «Клуба Винкс» с современной графикой и актуальными шутками (например, про соцсети героинь) выйдет в 2025 году. Оригинальный сериал, напомним, продлился пять лет — четыре сезона по 26 эпизодов в каждом.

Видео доступно на YouTube-канале Winx Club Official. Права на видео принадлежат Rainbow.

Оригинальный «Клуб Винкс» вышел в 2004 году, а спустя четыре года добрался до России. Премьера на телеканале СТС под названием «Школа волшебниц» состоялась в апреле 2008 года, после чего сериал быстро набрал популярность как у девочек, так и среди мальчиков.