Объявлена дата выхода фильма Владимира Аленикова «Мятежники»

14 ноября в российский кинотеатральный прокат выходит новый фильм режиссера Владимира Аленикова – «Мятежники», снятый по его одноименному роману.

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Комедийная драма основана на реальных историях подростков, выросших в интернатах. Дети с ограниченными возможностями смогли защитить свой интернат, стены которого для них стали настоящим родным домом.

Фильм ставит своей целью привлечь внимание к проблемам детей с ограниченными возможностями и домов-интернатов в целом. Он дает старт масштабному российскому социальному проекту, в котором примут участие благотворительные фонды, общественные организации, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации и региональные администрации.