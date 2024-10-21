Вышел трейлер мультфильма «Три Кота. Зимние каникулы»

Создатели полнометражного мультфильма «Три Кота. Зимние каникулы» представили трейлер проекта. Посмотреть его в российских кинотеатрах можно будет с 12 декабря 2024 года.

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По сюжету главные герои одноимённого мультсериала будут готовиться к новогодним праздникам. Однако вместо праздничных хлопот Коржику, Карамельке и Компоту предстоит спасать своего друга Леденца и его родителей.

Видео доступно на YouTube-канале «НМГ Кинопрокат». Права на видео принадлежат «Метрафильмс».

Это второй полнометражный мультфильм по детской франшизе. Первый («Три кота и море приключений») вышел в 2022 году и с оценкой 8,5/10 собрал более $ 2,5 млн только в российском прокате.