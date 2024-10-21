Девять киноляпов фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»

22 октября режиссеру трехсерийного фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Георгию Юнгвальду-Хилькевичу исполнилось бы 90 лет. Картина по роману Александра Дюма-отца была снята на Одесской киностудии по заказу Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию в 1978 году. NEWS.ru заметил девять киноляпов в ленте Юнгвальда-Хилькевича.

© скриншот из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера»

С кем судился режиссер фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»

События картины происходят в начале XVII века во Франции. Главную роль — гасконского шевалье д’Артаньяна — сыграл Михаил Боярский. Четверо друзей спасают честь королевы Франции, вступают в противостояние с могущественным кардиналом Ришелье и коварной Миледи, сражаются на шпагах, скачут на лошадях и наслаждаются жизнью.

После окончания работы над картиной Юнгвальд-Хилькевич судился со сценаристом Марком Розовским и автором песен Юрием Ряшенцевым, из-за этого фильм вышел только в 1978 году.

Помимо Михаила Боярского в сериале сыграли уже известные артисты: Вениамин Смехов, Алиса Фрейндлих, Игорь Старыгин, Олег Табаков, Валентин Смирнитский, Ирина Алферова, Маргарита Терехова.

Что не так с волосами героя Боярского д’Артаньяна

В первой серии герой Михаила Боярского гасконец д’Артаньян объединился с Атосом, Портосом и Арамисом, которого сыграл Игорь Старыгин. Последний мушкетер исполняет песню. В кадре он появляется без головного убора. Через несколько секунд, когда Арамис обнимает за плечи товарищей, он уже в шляпе с пушистым пером.

Другой киноляп тоже связан с личными вещами героев. В сцене, когда король Франции Людовик XIII, роль которого сыграл Олег Табаков, смеется над неудачами Ришелье и отмечает работу мушкетеров, волосы Михаила Боярского уложены прямо и едва касаются плеч. Но через секунду у д’Артаньяна появились длинные и волнистые локоны. Путаница с париками — и прической главного героя — неоднократно происходила за три части фильма.

Что происходит с предметами в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера»

Когда д’Артаньян дерется с людьми кардинала Ришелье, которые проникли к нему домой, на его левую ногу надет сапог, но в следующем кадре обувь оказывается уже на правой.

Во время разговора гасконца и кардинала Ришелье на столе у шахматной доски стоит ваза с фруктами. В ходе беседы героев она несколько раз меняет место.

В серии «Приключения продолжаются» герой Боярского скачет на лошади за Миледи в исполнении актрисы Маргариты Тереховой, чтобы отомстить за убийство своей возлюбленной Констанции. Сначала конь был ярко-рыжего окраса, но на других кадрах видно, что он темно-коричневый.

Пострадал ли герой Боярского при стрельбе в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера»