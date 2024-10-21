Pixar выпустила игрушечного робота в виде Базза Лайтера

Студия анимации Pixar и технологическая компания Robosen представили роботизированную детскую игрушку в виде Базза Лайтера, персонажа из серии мультфильмов «История игрушек».

Модель состоит более чем из 3000 деталей и умеет двигать разными частями тела — руками, ногами, головой и даже глазами. Игрушечный Базз Лайтер также реагирует на голос и может отвечать разными фразами, шевеля губами.

Видео доступно на YouTube-канале Robosen. Права на видео принадлежат Robosen/Pixar.

Настроить игрушку и управлять ей можно через сайт или мобильное приложение. Фигурка робота с подставкой для ног и сменными руками стоит $ 599 (около 57,8 тыс. рублей).