Боевик «Совершенно секретно» покажут в российских онлайн-кинотеатрах

Российская онлайн-премьера фильма «Совершенно секретно» (Classified) состоится 22 октября 2024 года. Трейлер боевика режиссера Роэля Рейна представила 20-го числа кинокомпания «Вольга».

© кадр из фильма «Совершенно секретно»

В фильме переплетаются две яркие сюжетные линии: запутанный клубок тайн в мире международного шпионажа и непростая история отношений отца и дочери. Аарон Экхарт играет опытного киллера ЦРУ, а Эбигейл Бреслин выступает в роли его давно потерянной дочери, которая теперь является аналитиком британской разведки MI6. После нескольких лет поисков ей наконец удается установить его местонахождение, чтобы выполнить самую важную миссию – найти того, кто управлял действиями ее отца не в интересах национальной безопасности, а исключительно в своих собственных.

В фильме также снялись Тим Рот, Мэтт Хукингс, Джо Аццопарди, Керсти Бартоло, Марк Кабурден, Майлс Клохесси, Ким Делонги и др.