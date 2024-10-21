Сериал HBO по Гарри Поттеру будет глубже, чем фильмы

Генеральный директор Warner Bros. Television Group Ченнинг Данги во время доклада на конференции MIPCOM затронула тему будущего сериала «Гарри Поттер» по известной серии книг.

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Данги не стала говорить ничего определённого о ходе работы, отметив, что кастинг актёров сейчас идёт в хорошем темпе. Позже она добавила, что формат сериала позволит раскрыть тему глубже, чем фильмы.

Для меня как для большого поклонника книг это возможность немного глубже исследовать их, нежели это можно сделать всего за два часа фильма. Вот почему мы этим занимаемся.

Сейчас авторы сериала от HBO ищут молодых талантов в Великобритании и Ирландии. Ожидается, что три главных героя заключат контракты сразу на семь сезонов «Гарри Поттера».