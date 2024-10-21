Что смотреть на неделе онлайн и в кинотеатрах

С 17 по 24 октября «российский Тимоти Шаламе» женится на проститутке, Никита Кологривый угоняет «Кадиллак», Нонна Гришаева ссорится с дочкой, Дэвид Теннант соперничает с Эйданом Тернером, австралийский аналог Майкла Скотта пытается спасти свой офис, вампиры продолжают адаптироваться в современном мире. NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

© кадр из сериала «Соперники»

«Анора»

Премьера: 17 октября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Карен Карагулян, Ваче Товмасян, Алексей Серебряков, Дарья Екамасова, Линдси Нормингтон, Айви Волк, Пол Вайсман.

Зачем смотреть: ироничная романтическая драмеди о неожиданном союзе людей из разных социальных слоев. Фильм был высоко оценен критиками, и его показали на Каннском кинофестивале в 2024 году.

Главная героиня Ани (Майки Мэдисон) — секс-работница из Бруклина. Она неожиданно выходит замуж за Ивана (Марк Эйдельштейн), сына российского олигарха. Узнав о браке, его родители пытаются всеми силами аннулировать союз, что запускает цепочку комических и драматических событий, отражающих конфликты между разными социальными мирами и ценностями.

В сюжет вмешивается еще один русский по имени Игорь (Юра Борисов), которого семья Ивана отправляет в Штаты, чтобы он исполнил их желание и спровоцировал разрыв Ивана с возлюбленной. История развивается на фоне столкновения двух культур — русской и американской, в фильме поднимаются вопросы денег, социального статуса и личной свободы.

«Кореша»

Премьера: 17 октября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Никита Кологривый, Владимир Карпук, Георгий Дронов, Микита Воронов, Настасья Самбурская, Надежда Сысоева, Михаил Горевой, Глеб Калюжный, Марат Башаров, Сергей Рост.

Зачем смотреть: экшен-комедия с элементами криминала, приквел к сериалу «Макс и Гусь».

Завязка сюжета начинается с того, что склонный совершать безрассудства Макс (Никита Кологривый) угоняет редкий «Кадиллак», принадлежащий криминальному авторитету из Пензы. Этот поступок затягивает друзей в цепочку опасных и абсурдных ситуаций, в которых они пытаются выжить.

Гусь (Владимир Карпук) становится заложником преступников, которые дают ему задания. Ему приходится убирать гаражи, на месте которых авторитет хочет построить отель. Удастся ли Максу и Гусю сохранить дружбу и остаться в живых, зрители узнают после просмотра картины.

«Про мою маму и про меня»

Премьера: 17 октября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Нонна Гришаева, Екатерина Гонтаренко, Александр Олешко, Светлана Антонова, Галина Петрова, Георгий Дронов, Юлия Франц, Матвей Семенов, Елена Аросьева, Алиса Прохорова.

Зачем смотреть: трагикомедия о сложных отношениях между матерью и дочерью в 1970-е с душевным посылом и культурными отсылками к советской эпохе.

Главная героиня, школьница Лена, обладает невероятным писательским талантом. В сочинениях она делится не только личными переживаниями и мечтами, но и живо описывает окружающий мир и близких людей. В это время ее мама, работающая в документальном кино, сталкивается с кризисом среднего возраста.

Сюжет фильма развивается на фоне двух переплетающихся между собой кризисов: подросткового бунта Лены и жизненных трудностей матери. Их отношения наполнены искренностью и грустью. Однако создатели фильма показывают не только конфликты в семье, но и ситуации, в которых родственники пытаются с помощью юмора и понимания друг друга решить все мирным путем.

«Истерия»

Премьера: 18 октября.

Где смотреть: Peacock.

В ролях: Джессика Треска, Джули Боуэн, Гаррет Диллахант, Милли Шапиро, Анна Кэмп, Кьяра Аурелия, Эмджей Энтони, Никки Хан, Кезии Кертис, Джессика Луза.

Зачем смотреть: сериал похож на «Очень странные дела», он сочетает элементы мистического триллера и драмы, исследует природу страха и общественной истерии.

Действие разворачивается в США 1980-х годов на фоне так называемой «сатанинской паники». В центре сюжета находится группа подростков из маленького городка, увлеченных хэви-металом. Они решают объявить себя сатанистами, чтобы сыграть на страхах окружающих и привлечь к себе внимание. Но все усложняется после исчезновения квотербека, звезды школьной команды. Среди жителей города начинается паника.

Их охватывают паранойя и страх, превращая людей в толпу, готовую искать виновных среди подростков-музыкантов. Каждый новый день приносит странные происшествия и углубляет веру персонажей в сверхъестественное.

«Соперники»

Премьера: 18 октября.

Где смотреть: Disney+.

В ролях: Дэвид Теннант, Эйдан Тёрнер, Клэр Рашбрук, Алекс Хэсселл, Кэтрин Паркинсон, Люк Паскуалино, Лиза Макгриллис, Виктория Смерфит, Дэнни Дайер, Брайони Ханна.

Зачем смотреть: британская драма, основанная на одноименном романе Джилли Купер, с Дэвидом Теннантом и Эйданом Тернером в главных ролях.

Действие разворачивается вокруг двух мужчин, соперничающих на профессиональном и личном фронтах. Тони Баддингем и Деклан О’Хара, оба успешные и харизматичные герои, сталкиваются в борьбе за влияние в медиаиндустрии и любовь окружающих.

Конфликт между ними перерастает в настоящую вражду. Интриги, предательства и непростые семейные отношения приводят к неожиданным развязкам. В сериале затрагиваются темы амбиций, соперничества и разрушительных последствий, к которым они могут привести в личной жизни.

«Офис: Австралия»

Премьера: 18 октября.

Где смотреть: Amazon Prime Video.

В ролях: Фелисити Уорд, Эдит Пур, Стин Раскопулос, Шери Себбенс, Джонатан Бруг, Джош Томсон, Радж Лабаде, Люси Шмидт, Сьюзэн Лин Юн.

Зачем смотреть: австралийский ремейк культового мокьюментари ситкома от создателей «Реальных упырей», «Чем мы заняты в тени» и «Паранормального Веллингтона».

В австралийской версии Ханна Ховард (Фелисити Уорд) сыграла директора компании по производству упаковки Flinley Craddick. В начале картины она получает тревожные новости о закрытии своего филиала и переходе на удаленный режим работы. Поняв, что ее «рабочая семья» может распасться, Ханна, пытается создать атмосферу единства и сотрудничества: несмотря на надвигающуюся угрозу закрытия.

Она решает сделать все возможное, чтобы удержать команду, даже если ей придется дать обещания, которые она не сможет выполнить. Зрители увидят в ремейке австралийский колорит и смогут понять культурные особенности континента. В сериале много юмора, основанного на недопонимании, и комичных ситуациях, которые происходят с сотрудниками офиса.

«Чем мы заняты в тени: шестой сезон»

Премьера: 21 октября.

Где смотреть: FX.

В ролях: Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен, Марк Прокш, Кристен Шаал, Энтони Атаманюк, Даг Джонс, Жан-Мишель Ришо.

Зачем смотреть: шестой сезон сериала «Чем мы заняты в тени» о комедийных приключениях вампиров Нандора, Ласло, Надьи и их фамильяра Гильермо, а также энергетического вампира Колина Робинсона.

По сюжету герои пытаются адаптироваться к жизни в современном мире. В шестом сезоне они сталкиваются с новыми вызовами, как внутренними, так и внешними, которые требуют от них поиска решений.

В новых сериях напряжение между Нандором и Гильермо, который пытается найти свое место среди вампиров, нарастает. В эпизодах сохраняется уникальный стиль шоу: много черного юмора и пародий. Пока что сообщалось, что на этом съемки проекта закончатся — шестой сезон станет завершающим.