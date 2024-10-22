Чем напугает зрителя возвращение самой страшной версии Дракулы

25 декабря в мировой прокат выходит «Носферату» — новый фильм автора «Маяка» и «Варяга» Роберта Эггерса. Главные роли в этой вольной экранизации «Дракулы» Брэма Стокера сыграли звездные Лили-Роуз Депп, Николас Холт и Билл Скарсгард. «Лента.ру» рассказывает, чего ждать от самого интригующего хоррора года.

© Кадр: фильм «Носферату»

Дата выхода: 25 декабря

Страна: США

Продолжительность: 2 часа 12 минут

Режиссер: Роберт Эггерс

В ролях: Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Билл Скарсгард, Уиллем Дефо, Аарон Тейлор-Джонсон

О чем фильм «Носферату»?

Примерно в середине XIX века немецкий агент по недвижимости Томас Хуттер едет в Трансильванию, в замок загадочного графа Орлока. Граф хочет купить дом в германском Висборге. За ужином после подписания бумаг Орлок видит в медальоне Хуттера портрет его жены Эллен и становится совершенно одержим ею. Безумию способствует и тот факт, что Орлок — живущий на свете много веков вампир.

Кто сыграл главные роли?

В 2015 году Роберт Эггерс начал разрабатывать проект «Носферату» с Аней Тейлор-Джой, с которой уже сотрудничал на фильме «Ведьма». Она должна была сыграть Эллен, а на роль другого неназванного персонажа рассматривался певец Гарри Стайлс. Однако Гарри отказался от работы ввиду напряженного гастрольного графика, а Тейлор-Джой выбыла из проекта по некой неназванной причине. В итоге в Эллен перевоплотилась Лили Роуз-Депп — одна из самых смелых молодых американских актрис, что доказало участие в сериале «Кумир». Ее мужа Томаса Хуттера сыграл Николас Холт, для которого это уже второе (после «Рэнфилда» с Николасом Кейджем) обращение к вампирской теме.

Самого графа Орлока сыграл Билл Скарсгард, который работал над понижением голоса в компании оперного певца, изрядно похудел и провел многие часы в гриме, вживаясь в образ

По словам Скарсгарда, эта работа была похожа на призыв демона, избавление от которого впоследствии заняло у актера немалое время. Роль ветерана охоты на вампиров профессора Альбина Эберхарта фон Франца исполнил Уиллем Дефо — редкость для актера, которого куда чаще зовут играть разнообразных монстров и безумцев (вампиром он уже был тоже — но об этом ниже). В роли друга Хуттера Фридриха Хардинга появится Аарон Тейлор-Джонсон, а его жену сыграла Эмма Корин (принцесса Диана из четвертого сезона «Короны»).

Не секрет, что «Носферату» Эггерса — новая версия великого немого фильма «Носферату, симфония ужаса», поставленного режиссером Фридрихом Мурнау в 1922 году. Сам оригинальный «Носферату», в свою очередь, является первой киноверсией «Дракулы» Брэма Стокера. Название, имена героев, места действия и некоторые детали сюжета Мурнау был вынужден изменить из-за запрета на экранизацию классического романа, наложенного вдовой Стокера. После выхода ленты немецкого режиссера на экраны вдова все же подала в суд и добилась уничтожения всех кинокопий «Носферату» — так что до наших дней фильм сохранился чудом. Заметим, что многие находки и изобретения Мурнау сегодня уже стали общим местом в кино о вампирах. Например, именно в «Симфонии ужаса» впервые было показано, как вампир сгорает от солнечного света.

Эггерс с детства был одержим картиной Мурнау — настолько, что в школе даже срежиссировал любительскую постановку по ее мотивам. Именно тогда Роберт, по его словам, определился и с будущей профессией

Влияние немецкого экспрессионизма и конкретно Фридриха Мурнау на эстетику Эггерса очевидно и было многократно отмечено критиками. Особенно это касается «Маяка» — черно-белого алкохоррора с Уиллемом Дефо и Робертом Паттинсоном, который вообще можно считать развернутым посвящением немецкому кино начала ХХ века.

О планах Эггерса реализовать мечту о «Носферату» стало известно еще в 2015 году, однако сам режиссер не хотел делать «Носферату» своим вторым (после «Ведьмы») фильмом. Работа шла долго и кропотливо, и режиссер не был уверен, что эта картина вообще когда-нибудь увидит свет. Впрочем, когда прошло еще немного времени, Эггерс заявил, что и оставлять плод стольких трудов незавершенным будет обидно. Именно к этому моменту окончательно сформировался актерский состав «Носферату». Эггерс значительно переписал сюжет — его сценарий отличается и от оригинала Мурнау, и от версии Вернера Херцога «Носферату: Призрак ночи» с Клаусом Кински. Суть замысла нового фильма — в истории одержимости Орлока женой Хуттера. Именно между этими двумя героями здесь разворачивается основная драма, и на них будет держаться все напряжение.

Впрочем, не менее важен для режиссерской схемы и Уиллем Дефо — не только постоянный актер в фильмах Эггерса, но и исполнитель роли Макса Шрека (он играл Орлока у Мурнау) в фильме 2000 года «Тень вампира», посвященного легендам о съемках «Симфонии ужаса»

Съемки «Носферату» стартовали в феврале 2023-го и продлились до мая. Преимущественно «Носферату» снят в Чехии — на студии «Баррандов», в Праге и окрестностях, среди которых Рожмиталь — замок XIV века и пражский дом инвалидов. Часть сцен была снята в Трансильвании.

Что говорят о «Носферату» его создатели?

Сам режиссер называет свой фильм олдскульным готическим хоррором и считает, что этот жанр вполне актуален сегодня, а вот его образцов на экране не так много — так что у «Носферату» хорошие шансы завоевать зрителя и собрать хорошую кассу. Интересно, что признанный стилист Эггерс на сей раз не стал покадрово копировать классические визуальные приемы Мурнау, а создал собственную версию жанра. Постоянный оператор Эггерса Джарин Блашке говорит, что фильм выполнен в духе европейского романтизма XIX века. Очевидно, что съемочная группа подробно изучила не только предыдущих «Носферату», но и настоящую экранизацию романа Стокера — «Дракулу» Фрэнсиса Форда Копполы. Также известно, что в ленте будет масштабная сцена с живым огнем, а в какой-то момент в кадре появятся 2000 крыс. Нельзя сказать, что эту сцену мы ждем с нетерпением — скорее уж, с содроганием.

Когда выйдет фильм «Носферату»?

В американский и мировой прокат «Носферату» Роберта Эггерса выйдет на католическое Рождество — 25 декабря. В российском параллельном прокате картина ориентировочно анонсирована на 28 декабря.