Николай Лебедев считает, что о Пичугине мог бы получиться сильный фильм

Николай Лебедев, снявший фильмы "Экипаж", "Нюрнберг" и "Легенда №17", основанные на реальных событиях, считает, что могла бы получиться сильная и интересная картина о выжившем в Охотском море Михаиле Пичугине. Такое мнение ТАСС выразил режиссер.

"Я достаточно долго вынашиваю замыслы. И все, что я могу сказать, что эта история, она, конечно, драматическая, трагическая, человеческая, и, возможно, из нее могла бы получиться сильная, интересная картина. Но это не разговор трех минут. Вырастет что-то из этой истории или нет, я не могу сказать. Кино вынашивают годами, а то и десятилетиями", - отметил Лебедев.

Он подчеркнул, что многое зависит от того, как будет рассказана история. "Это страшная, трагическая история. И надо, конечно, думать, как это делать и какие выводы извлечь. Там, конечно, беда произошла огромная, погибли люди, это страшно", - добавил режиссер.

По его словам, технологически фильм снять возможно.

"Технологически снять такой фильм, конечно, возможно. Дальше надо понять, какую историю вы собираетесь рассказать с помощью этих технологий", - сказал режиссер.

При этом он отметил, что для создания подобного сценария необходим минимум год.

"Билли Уайлдер, прежде чем он стал режиссером, много работал как сценарист, работал с Любичем, и он говорил, что для того, чтобы вырастить сценарий, необходим минимум год", - заключил собеседник агентства.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, готов ли он сам стать режиссером картины, Лебедев сказал, что обдумает предложение.

О происшествии

Пичугин с братом и 15-летним племянником совершали самостоятельное путешествие по маршруту Сахалин - Шантарские острова - Сахалин. 9 августа они отправились обратно в первоначальную точку - на лодке катамаранного типа "Байкат" от мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, в сторону города Охи на север Сахалина через Сахалинский залив. Связь с ними была потеряна, после чего поиски пропавших людей не принесли результата. 14 октября лодка случайно была обнаружена в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Два человека погибли, предположительно, от голода и обезвоживания, Михаил остался в живых. Рыболовецкое судно, случайно спасшее Михаила, доставило его по своему маршруту следования в Магадан, где мужчину госпитализировали.

Лебедев родился в 1966 году в Кишиневе. Он окончил факультет журналистики МГУ, а после - сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. Среди его режиссерских работ - картины "Змеиный источник" (1997), "Поклонник" (1999), "Звезда" (2002).