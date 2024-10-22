Мультфильм «Трансформеры: Начало» вышел в онлайне. Лента доступна для просмотра подписчикам зарубежных цифровых сервисов.

© Чемпионат.com

«Трансформеры: Начало» стал «историей происхождения» франшизы на планете Кибертрон. Мультфильм рассказывает ещё о молодых Оптимусе Прайме и Мегатроне, которые впоследствии станут злейшими врагами.

Персонажей в мультфильме озвучили Скарлетт Йоханссон (Чёрная вдова из фильмов Marvel), Джон Хэмм («Безумцы»), Крис Хемсворт (Тор из фильмов Marvel) и Лоренс Фишбёрн («Матрица»). Режиссёром картины выступил Джош Кули, известный по «Истории игрушек 4».

Мировая премьера состоялась 20 сентября.