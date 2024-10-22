В кинотеатре «Спутник» организуют сеансы к Международному дню анимации

Бесплатные показы мультипликационных фильмов, приуроченные к Международному дню анимации, пройдут с 26 по 28 октября в кинотеатрах сети «Москино».

© кадр из фильма

Сеансы подготовили в восьми кинотеатрах, среди которых и «Спутник» в районе Лефортово. Зрители увидят работы участников Большого фестиваля мультфильмов, многие из которых отмечены призами главных анимационных фестивалей мира.

В каждую подборку вошли уникальные авторские истории. Один выпуск длится около 65 минут, в нем собрано примерно 10 российских короткометражных лент.

Подборка «Слон и тетя» будет интересна детям старше шести лет. В выпуск войдет кукольный мультфильм «Носки для звезды» (2023) режиссера Ольги Титовой, «Молдавская колыбельная» (2005) режиссера Елизаветы Скворцовой, «Сказка про дружбу» (2022) режиссера Александра Гурьева, «Черный рыцарь — Белый рыцарь» (2006) режиссера Екатерины Бражкиной, «Слон и тетя» (2023 год) режиссера Анны Мальгиновой, «Хаш» (2001) режиссера Андрея Соколова, «Праздник для слонов» (2011) режиссера Алексея Демина, «Самый страшный зверь» (2008) режиссера Дмитрия Резчикова и «Венгерская колыбельная» (2005) режиссера Елизаветы Скворцовой.