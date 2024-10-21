Бесплатные показы  к Международному дню анимации пройдут в кинотеатрах «Спутник» и «Тула»

21.10.2024. Бесплатные показы мультипликационных фильмов, приуроченнные к Международному дню анимации пройдут с 26 по 28 октября в кинотеатрах сети «Москино». Сеансы продготовили в восьми кинотеатрах, среди которых «Спутник» и «Тула». Зрители увидят работы участников Большого фестиваля мультфильмов, многие из которых отмечены призами главных анимационных фестивалей мира. В каждую подборку вошли уникальные авторские истории. Один выпуск длится около 65 минут, в нем собрано примерно 10 российских короткометражных лент. Подборка «Слон и тетя» будет интересна детям старше шести лет. Маленьким зрителям из ЮВАО ее покажут в кинотеатрах «Спутник» и «Тула». В выпуск войдет кукольный мультфильм «Носки для звезды» (2023) режиссера Ольги Титовой, «Молдавская колыбельная» (2005) режиссера Елизаветы Скворцовой, «Сказка про дружбу» (2022) режиссера Александра Гурьева, «Черный рыцарь — Белый рыцарь» (2006) режиссера Екатерины Бражкиной, «Слон и тетя» (2023 год) режиссера Анны Мальгиновой, «Хаш» (2001) режиссера Андрея Соколова, «Праздник для слонов» (2011) режиссера Алексея Демина, «Самый страшный зверь» (2008) режиссера Дмитрия Резчикова и «Венгерская колыбельная» (2005) режиссера Елизаветы Скворцовой. Программа «Веселая школа», которую покажут в кинотеатре «Тула», рассчитана на детей постарше. Ребята увидят историю двоечника из будущего, попавшего к динозаврам, узнают, как сделать армянский лаваш, познакомятся с жизнью великого русского поэта и увидят историю кактуса, который хотел стать новогодней елкой. Для участия необходима предварительная регистрация. Фото: АГН "Москва"