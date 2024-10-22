Сериал «Преступление и наказание» стартует 26 октября

В сериале "Преступление и наказание" по роману Федора Достоевского классический сюжет развивается в реалиях XXI века. Студент Родион Раскольников изнурен безденежьем, безработицей и мыслями о бессмысленности своего существования. Но в его сознании зреет план...

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Сериал выходит накануне двойного дня рождения - 30 октября - и у Федора Достоевского и у Ивана Янковского, сыгравшего Раскольникова. Режиссер сериала Владимир Мирзоев рассказывает, что главная роль писалась специально для этого актера. Также Мирзоев в интервью обращает внимание на то, что в новом сериале он сводит материалы из разных произведений Достоевского:

"Тень, или Черт - это из "Карамазовых", из разговора Ивана с Чертом. Внимательный зритель обнаружит отсылки и к "Дневнику писателя", и к "Запискам из подполья". А еще мы развернули некоторые линии романа, которые у Достоевского даны пунктирно. Например, вся линия Свидригайлова и Марфы Петровны. Мы знаем об этих событиях из писем Пульхерии Александровны и в пересказе самого Свидригайлова...", - рассказал он в беседе с коллегами из "Коммерсанта".

Также в сериале сыграли: Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Юлия Снигирь, Алена Михайлова, Виктория Толстоганова, Борис Хвошнянский и другие.

Прямая речь

Иван Янковский: