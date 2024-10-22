Сериал с живыми актерами и новая рисовка: что ждет «Леди Баг и Супер-Кота»

Здорово, когда любимые вселенные расширяются и дополняются. Фильмы, сериалы, книги и игры — фанаты рады чему угодно от создателей милой сердцу истории.

© Кадр из фильма

Не так давно вышел специальный эпизод мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот» под названием «Камни Чудес: Лондон. Хронобаг и призраки прошлого» — он подытожил историю Бражника и показал нам нового злодея. Что ждёт парижских героев дальше? Тлум.Ру выяснил — узнаём детали о сериале с живыми актёрами и ждём шестого сезона с новым трейлером.

О чём речь?

Так о чём же будет шестой сезон? После исчезновения Бражника (или же Монарха) в жизнях героев начинается новый цикл. Леди Баг и Супер-Кот должны столкнуться с новым врагом — таинственным, тревожным, неуловимым и всё же более близким к ним, чем когда-то был Габриэль Агрест. Очень близким, но они не имеют об этом ни малейшего представления.

Маринетт и Адриан тоже никогда не были так близки друг к другу, но это не обязательно делает их отношения совершенными, поскольку они хранят друг от друга секреты, которые никак не могут раскрыть. Самая большая тайна — в том, что они до сих пор не знают, что они — Леди Баг и Супер-Кот. В новом и образцовом зелёном Париже, в сердце новой революционной школы повзрослевшим героям предстоит пережить новый учебный год, полный эмоций и откровений.

По данным Variety, Disney Branded Television приобрела 6 и 7 сезоны «Леди Баг и Супер-Кота», а также три оригинальных анимационных спецвыпуска. В будущих сериях полностью изменится стиль рисовки персонажей — корейская студия SAMG больше не работает над шоу, теперь оно полностью производится во Франции.

Но и это не всё — нас ждёт многосерийный фильм с реальными актёрами. Раньше шли разговоры о полнометражном фильме совместно со сценаристами сериала «Уэнсдэй», но создатели, кажется, до сих пор не определились до конца. В любом случае, это будет любопытно — у вас уже есть идеи, кто мог бы сыграть Маринетт и Адриана?

Ждём выхода шестого сезона уже в конце этого года. Следующий спецэпизод про приключения в Токио выйдет в конце 2025 года, а после него выйдет серия про приключения героев в Рио-де-Жанейро.