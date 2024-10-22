Начались съемки российско-индийского фильма «Жемчуг»

Съемки первого российско-индийского проекта - семейной драмы "Жемчуг" - стартовали в Москве. Историю об оставшейся без родителей девочке из Ханты-Мансийска, попавшей в приемную семью из Москвы, снимет сценарист и режиссер Тина Баркалая ("Сказки Гофмана"). В главных ролях: Светлана Ходченкова, Евгений Цыганов, Сергей Гилев и Ирина Пегова. Также в съемках примет участие культовая звезда советского кино - Эра Гарафовна Зиганшина ("Снежная королева", "Небесные ласточки", "Похороните меня за плинтусом"). Для Дарьи Полунеевой, которая дебютировала в фильме Юрия Быкова "Хозяин", работа в "Жемчуге" станет первой главной ролью. Генеральный продюсер фильма - Екатерина Филиппова ("Сказки Гофмана", "Нина", "Человек, который удивил всех").

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По сюжету крупная металлургическая компания, в которой работает москвич Роман Мухин (Евгений Цыганов), опекает детский дом в Ханты-Мансийске. Руководство ненавязчиво рекомендует Роману в целях карьерного роста взять на попечение ребенка из этого приюта. Елена (Светлана Ходченкова), жена Романа, не против: она надеется, что еще один ребенок укрепит их брак, ведь у пары давно кризис в отношениях.

Супруги летят в Ханты-Мансийск и из всех детей выбирают 11-летнюю Марту (Дарья Полунеева), девочку с непростым характером - она прямая, колкая, себе на уме. А еще Марта, в отличие от других ребят, не хочет уезжать из Ханты-Мансийска: тут живет ее бабушка Сталина Григорьевна. Пожилая женщина, понимая, что не сможет обеспечить ребенка, уговаривает внучку согласиться и переехать. Так Марта оказывается в Москве.

Однако с переездом девочки отношения между супругами только ухудшаются, а конфликты в семье обостряются. В надежде все исправить супруги решают организовать путешествие в Индию - в страну, в которой мечтала побывать Марта.

Съемки проходят в Москве, позже команда переедет в Ханты-Мансийск, где по сюжету и развиваются основные события. Также съемки запланированы в Индии. Создатели картины планируют, что фильм выйдет в прокат осенью 2025 года.