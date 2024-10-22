Надежда Михалкова сыграет в «Смешариках»

Актеры Надежда Михалкова и Александр Устюгов сыграют родителей главных героев в полнометражном фильме «Смешарики. Космическая экскурсия». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

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По сюжету героям Михалковой и Устюгова предстоят непростые испытания межпланетного масштаба — большую часть сцен актеры провели в декорациях космического корабля, по несколько часов снимаясь в скафандрах и осваивая анабиозные камеры.

В полнометражном фильме Крош и Ежик найдут в Ромашковой долине устройство, которое перенесет их в игру про будущее, где они — обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс.

В качестве камео в фильме появится сценарист проекта Сергей Лукьяненко.

Премьера фильма запланирована на весну 2026 года. Над фильмом работают сразу два режиссера: за игровую часть в ответе Андрей Мармонтов («Реальная сказка», «Золото»), за анимационную — Илья Максимов («Смешарики», «Алеша Попович и Тугарин Змей»).

Также в проекте снялись Николай Добрынин («Против всех», «Юность»), Людмила Артемьева («Баба Яга спасает мир», «Сваты»), Ян Цапник («Метод», «Лёд»), Иван Агапов («Ника», «Шаляпин»), Александр Лыков («Трудные подростки», «Гранд»).

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